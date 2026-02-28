PAPA FRANCISCO ASSINOU OBRA PUBLICADA EM MACAU

“Arte para Deus” chegou ao Vaticano

Um livro publicado pela Associação Católica Cultural de Macau foi assinado e carimbado pelo Papa Francisco, poucas semanas antes da sua morte. O gesto, defende o organismo presidido pelo bispo D. Stephen Lee, reconhece o valor artístico e espiritual das obras do padre Joseph Tham, que expôs em Macau no Outono de 2023.

Um exemplar do catálogo da mostra “Arte para Deus”, que esteve patente ao público nas instalações do Centro Diocesano, no Outono de 2023, foi assinado e selado pessoalmente pelo falecido Papa Francisco, em Janeiro de 2025.

O livro, publicado pela Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), constitui o roteiro visual oficial da exposição itinerante – formada por pinturas, obras de caligrafia e reflexões espirituais – da autoria do padre Joseph Tham Kit Chi, especialista em bioética, nascido em Hong Kong.

O gesto do Pontífice argentino, ocorrido pouco antes de falecer, é no entender da ACCM o reconhecimento do valor das criações artísticas de Joseph Tham.

A assinatura papal transformou o catálogo num objecto de especial devoção para a Igreja em Macau. Como sublinha a própria Associação Católica Cultural, no seu portal electrónico, a iniciativa do Papa Francisco “confirma as obras de arte do Padre Tham como um contributo significativo para a espiritualidade humana e a vida cultural, harmonizando criação artística com a missão da Igreja”.

Através da pintura tradicional chinesa e da arte da caligrafia, o padre Joseph Tham procurou fundir os conceitos chineses de “harmonia do céu”, “harmonia da terra” e “harmonia entre os homens” com a espiritualidade cristã. Patente ao público entre 22 de Setembro e 2 de Outubro de 2023, a mostra reuniu dezenas de obras originais do sacerdote sino-canadiano, muitas delas acompanhadas por reflexões espirituais pessoais. Várias das peças que estiveram em exposição no Centro Diocesano foram posteriormente doadas para leilões de caridade, com as receitas a reverterem integralmente para a Associação Católica Cultural de Macau e para a Fundação Regina Apostolorum, com sede em Hong Kong.

Publicado pela ACCM, o volume que foi assinado e selado pelo Papa Francisco reproduz todas as obras que estiveram expostas, com fotografias de alta qualidade e referências à dimensão dos trabalhos e à data de criação de cada um deles. O livro reproduz igualmente os selos do artista e várias reflexões espirituais, e textos breves nos quais o padre Joseph Tham liga cada obra à oração, à Bíblia ou à tradição chinesa.

O livro foi lançado após o encerramento da exposição, mas continua disponível para aquisição nas instalações da Associação Católica Cultural de Macau, na Livraria São Paulo e no Centro Católico de Hong Kong.

M.C.