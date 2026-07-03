PADRE RAYMOND GASPAR, SOLT, REGRESSA ÀS FILIPINAS

Adeus comovente a um sacerdote carinhoso

Os sacerdotes são uma parte especial da família da Igreja. Concedem-nos os Sacramentos da Igreja, pregam, rezam, orientam, encorajam e acompanham as pessoas, tanto nos momentos de alegria como nos momentos difíceis. Quando os padres deixam comunidades para assumir novas funções, pode ser difícil encontrar as palavras certas para expressar gratidão, tristeza e esperança pelo que está por vir.

O padre filipino Raymond Gaspar, SOLT, encerrou a sua missão em Macau ao serviço da comunidade filipina. A última missa que celebrou no território realizou-se na igreja de Santo Agostinho, no passado dia 28 de Junho. A 30 de Junho, partiu de Macau, tendo encerrado o seu ministério entre os filipinos e na igreja de Santo Agostinho. A missa de despedida foi simultaneamente um momento de reflexão e de celebração. Combinando gratidão, memórias pessoais, orações e votos de felicidades, os fiéis filipinos prestaram homenagem ao legado do padre Raymond e proporcionaram-lhe uma despedida sincera, que serviu também para reconhecer a sua liderança espiritual e dedicação junto da comunidade filipina em Macau.

O padre Raymond assumiu a capelania filipina dos Padres SOLT (Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade) em Junho de 2022. Quando chegou a Macau, ele e a comunidade de migrantes enfrentaram o desafio pós-pandémico de reconstruir a vida e a fé entre a diáspora filipina. Conseguiu-o ao contar com a participação de outros líderes comunitários. Será, pois, lembrado pela sua liderança gentil, firme e, ao mesmo tempo, cheia de vida.

O profundo cuidado pastoral, o ministério incansável junto dos filipinos e a ligação genuína com os fiéis da igreja de Santo Agostinho deixaram uma marca duradoura na comunidade. Na sua última missa, a comunidade filipina expressou sincera gratidão e apreço por tudo o que ele fez.

Um membro do Conselho Pastoral reflectiu: «Sabemos que o chamamento de Deus, por vezes, conduz os Seus servos a novos pastos. Embora os nossos corações estejam pesados com a partida do padre Raymond, também nos regozijamos por saber que outra comunidade irá em breve experimentar a bênção que nós conhecemos. Sim, sentiremos saudades do seu sorriso pensativo e caloroso, do seu humor gentil e da sua fé inabalável. Mas também sabemos que as sementes que ele plantou aqui em Macau continuarão a crescer – nos nossos ministérios, nas nossas famílias e nos nossos corações».

Após a missa das 9 horas e 30, na qual apresentou os Padres SVD (Sociedade do Verbo Divino) que irão assumir o ministério junto da comunidade filipina em Macau, vários fiéis expressaram a sua tristeza e as suas orações cheias de esperança pelo padre Raymond. «Obrigado pelo conforto, pela esperança e pela verdade que partilhou com tanta fidelidade. Desejamos-lhe alegria em tudo o que vier a seguir», disse uma empregada doméstica, contendo as lágrimas. Um voluntário da igreja afirmou: «Padre Raymond, obrigado pelo seu apoio inabalável e orientação espiritual ao longo dos anos. A sua dedicação tocou a vida de tantas pessoas, e estamos eternamente gratos». Outro filipino recordou os momentos em que o padre Raymond proporcionou conforto e orientação à sua família em Macau: «Vou guardar para sempre com carinho o tempo que o padre Raymond passou com a minha família durante os momentos difíceis. A sua presença reconfortante e as suas palavras inspiradoras ajudaram-nos a encontrar consolo e renovação».

Com os olhos marejados, outro paroquiano, que exerce funções de ministro leigo, deixou esta mensagem de despedida: «Padre Raymond, ao deixar esta igreja, que leve consigo o amor e a gratidão de todos aqueles que foram abençoados pelo seu trabalho».

O padre Raymond regressou à sua diocese nas Filipinas, onde irá desfrutar do descanso necessário para recuperar a saúde, assumir um novo ministério ou uma nova missão. Entretanto, os Padres SVD assumirão o trabalho missionário e o ministério entre os filipinos em Macau, ainda neste mês de Julho.

A Redacção

N.d.R.: O CLARIM despede-se do padre Raymond, desejando-lhe os melhores votos, agora que a sua missão em Macau chega ao fim.