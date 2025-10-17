PADRE MARIO BONFAINI, CMF (1939-2025)

Testemunhos na hora da despedida

O padre Mario Vincenzo Bonfaini, CMF, faleceu no passado dia 8 de Outubro, em Macau.

Durante sexta-feira e sábado, foram muitos os fiéis que se deslocaram à igreja de São Lourenço, a fim de participarem nas cerimónias fúnebres, em especial na Vigília e na Missa.

Na homilia de sábado, o padre Cyril Law, na qualidade de pároco, lembrou as virtudes do padre Bonfaini, dando-o como exemplo de vida sacerdotal e de missão ao serviço dos outros.

Tanto nas cerimónias fúnebres como noutros momentos dedicados ao sacerdote claretiano, vários dos seus amigos e conhecidos partilharam testemunhos junto dos restantes fiéis presentes. Fiel, incansável e alegre, foram os adjectivos mais ouvidos.

Como O CLARIM referiu na última edição, o padre Bonfaini nasceu no ano de 1939, em Itália. Ainda criança, ingressou num Seminário franciscano, acabando por se juntar mais tarde à Família Claretiana. Depois da Profissão inicial (1958) e da Profissão perpétua (1963), foi ordenado sacerdote a 17 de Setembro de 1967.

Impulsionado por uma forte curiosidade pela Ásia, exerceu o magistério em países como Japão e China, tendo chegado a Macau em 2013.

Até muito recentemente, colaborava na paróquia de São Lourenço e celebrava Missa para a comunidade japonesa de Hong Kong.

