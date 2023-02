OS SETE FUNDADORES DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA SÃO CELEBRADOS A 17 DE FEVEREIRO

De ricos em bens a ricos em espiritualidade

Estava-se no Século XIII, em Itália. Deu-se então o caso de sete jovens ricos, de Florença, terem decidido renunciar à sua vida mundana e retirar-se do mundo, abandonando as suas riquezas para seguir a Cristo, o Evangelho e a Virgem Maria. Estes jovens viriam a ser os fundadores da Ordem dos Servos de Maria, uma ordem mendicante que ainda hoje perdura. É um caso ímpar, uma ordem religiosa fundada por sete indivíduos.

Diz a tradição que no dia 15 de Agosto de 1233 (Festa da Assunção de Maria), a Virgem apareceu aos referidos jovens, pedindo-lhes que renunciassem ao mundo e se dedicassem exclusivamente a Deus. Nesse dia estavam reunidos em oração. Costumavam entoar cânticos dedicados à Virgem. Foi então que de repente viram que a imagem de Nossa Senhora se mexeu, ficando intrigados. Depois disso, regressaram a casa, atravessando uma ponte. Nesse momento, a Virgem apareceu-lhes toda vestida de luto e chorosa. Maria contou-lhes a razão das suas lágrimas: a guerra civil que não cessava em Florença, já fazia dezoito anos. A mensagem foi completada pelo apelo de renúncia da Virgem aos jovens.

Já na época os jovens Buonfiglio dei Monaldi (Bonfilho), Giovanni di Buonagiunta (Bonajunta), Bartolomeo degli Amidei (Amadeu), Ricovero dei Lippi-Ugguccioni (Hugo), Benedetto dell’Antella (Maneto), Gherardino di Sostegno (Sóstenes) e Alesio de Falconieri (Aleixo) formavam uma confraria laica, denominada “Laudenses”.

Obedecendo ao apelo da Virgem, abandonaram tudo – inclusivamente, a confraria – e distribuíram todo o seu dinheiro pelos pobres. Posteriormente, recolheram-se num ermo, mais precisamente em Monte Senario, localizado próximo de Florença, para aí rezar e viver em penitência. Depois, construíram uma igreja e uma ermida, na qual levaram uma vida austera. Mais tarde, todos eles foram ordenados sacerdotes a pedido de um cardeal, legado do Papa, excepto santo Aleixo Falconieri, o mais novo deles, que por humildade quis permanecer sempre como irmão.

Em 1239, os sete deram sentido institucional à sua vida em comum e fundaram a ordem religiosa dos Servos de Maria, após uma nova visão da Virgem na qual lhes dissera para seguirem a “regra” de Santo Agostinho, além de lhes mostrar um hábito negro, recomendando que o usassem em memória da Paixão de Seu Filho. Ficaram conhecidos como Servitas a partir de 1240, estendendo o seu trabalho apostólico por Florença e arredores, fundando vários conventos e igrejas e atraindo vocações. O carisma essencial da Ordem assenta na grande devoção à Virgem, na solidão e no retiro do mundo. Os Servos de Maria foram reconhecidos pela Santa Sé em 1304. A memória dos Sete Fundadores é comemorada a 17 de Fevereiro, dia em que, segundo consta, morreu o último dos seus membros, santo Aleixo Falconieri, no ano de 1310.

Lembrados individualmente pelo Martirológio Romano, estes santos têm uma Festa colectiva desde 1888, ano em que foram solenemente canonizados por Leão XIII.

V.T.