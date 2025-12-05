ÓRGÃO DE TUBOS: INSTALAÇÃO JÁ ESTÁ CONCLUÍDA

Sé Catedral reabre no Domingo, a título parcial

Após mais de quatro meses encerrada, a Sé Catedral de Macau volta a receber os fiéis no Domingo, 7 de Dezembro, para celebração da Missa Dominical.

A razão para a Catedral da Natividade de Nossa Senhora ter estado de portas fechadas prendeu-se com a empreitada de instalação do órgão de tubos, o que obrigou à implantação de medidas de segurança.

O instrumento, um aparelho eléctrico-pneumático de grandes dimensões e de extrema complexidade técnica, concebido pela empresa canadiana Casavant Frères, já está totalmente instalado, mas há ainda detalhes a ultimar antes que possa ser utilizado.

Os necessários procedimentos de afinação explicam o porquê de a Sé Catedral vir a reabrir apenas para celebração de Missa, permanecendo fechada durante o resto dos dias.

A’O CLARIM, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, confirmou a opção de abrir a igreja da Sé apenas para a Eucaristia – informação transmitida em primeira mão nas Missas Dominicais do passado dia 30 de Novembro.

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral, «o processo de funcionamento do instrumento ainda não está totalmente concluído. É necessário realizar alguns preparativos para que possa ficar a funcionar perfeitamente. Assim que estiver a funcionar em condições e que todo o processo de instalação estiver concluído, a Catedral reabrirá em permanência, na data que for decidida pela Diocese, tal como no passado».

Por definir – acrescentou o sacerdote – está também a data exacta da inauguração do novo órgão, sendo que só quando este estiver totalmente operacional é que a Sé Catedral reabrirá em definitivo. Até lá, «haverá um período de transição que irá vigorar durante algum tempo, ainda que não se saiba quanto tempo ao certo», adiantou o padre Daniel.

O projecto para instalar um órgão de tubos na Sé Catedral constituía uma ambição antiga da diocese de Macau. A intenção foi anunciada em 2018, mas o arranque da empreitada acabaria por ser adiado para 2019, devido a questões logísticas e estruturais. O início da pandemia de Covid-19, em 2020, e as respectivas medidas de prevenção e combate ao vírus, levaram os responsáveis a adiar novamente a empreitada até ao Verão deste ano.

Marco Carvalho