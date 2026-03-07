ORGANIZAÇÃO RECOLHE DONATIVOS PARA ACTIVIDADES NÃO FINANCIADAS PELO GOVERNO

Cáritas promove gala solidária a 20 de Março

A Cáritas de Macau vai organizar, nos dias 20 de Março e 25 de Abril, dois jantares de angariação de fundos. O primeiro tem como grande objectivo recolher donativos para financiar as actividades da própria Cáritas. As receitas do segundo jantar irão reverter a favor de refugiados e de outras vítimas dos conflitos armados que acontecem um pouco por todo o mundo. O jantar de dia 20 de Março, a realizar no restaurante Plaza, servirá para obter financiamento para alguns dos serviços que a organização assegura e não subsidiados pelo Instituto de Acção Social.

O jantar, que reunirá benfeitores, colaboradores e membros da comunidade em geral, tem um custo de 380 patacas, das quais cinquenta patacas servirão para ajudar a custear, entre outros, o serviço de transporte de pessoas com deficiência e o apoio domiciliário aos idosos. «Na gala de 20 de Março vamos angariar dinheiro para os serviços que não são subsidiados pelo Governo. Entre esses serviços, por exemplo, estão o “Good Take Express”, a nossa clínica médica e a nossa padaria. O serviço de apoio domiciliário a idosos, “We Connect”, também não é subsidiado, pelo que temos de arranjar forma de garantir que as operações se mantêm», explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM.

«Habitualmente, participam neste tipo de jantares três grupos de pessoas. O primeiro é constituído pelos nossos benfeitores. Não são necessariamente pessoas ricas, mas são pessoas que fazem por partilhar aquilo que têm. O segundo é constituído pelos nossos funcionários. Alguns deles fazem questão de marcar presença no jantar. E há ainda um terceiro grupo, que é patrocinado pelos nossos benfeitores, que convidam invisuais ou portadores de deficiência. A mesa em que eles se sentam é paga por benfeitores ou pela Igreja Católica», acrescentou o secretário-geral da Cáritas de Macau.

EM PROL DOS REFUGIADOS E DAS VÍTIMAS DA GUERRA

No que respeita ao jantar de 25 de Abril, pensado para ajudar refugiados e outras vítimas de conflitos armados, Paul Pun revelou ao nosso jornal: «É um jantar vegetariano e o objectivo é angariar donativos para pessoas que sofrem as consequências da guerra, como os refugiados. O montante angariado reverterá a favor da Caritas Internationalis, que fará chegar os donativos às vítimas da guerra ou a zonas afectadas por conflitos armados».

O dirigente espera poder atrair cerca de 850 participantes, número que a confirmar-se irá ficar bastante aquém das quase mil e 200 pessoas que se associaram ao evento em 2025. Paul Pun justificou as expectativas moderadas com o que diz ser o deteriorar da situação económica em Macau: «Este ano esperamos um menor número de participantes devido à situação económica em que se encontra Macau. O panorama económico não é dos melhores. O ano passado tivemos mais de cem mesas, mas este ano não acredito que esse número venha a ser atingido. Esperamos conseguir preencher setenta mesas».

Marco Carvalho