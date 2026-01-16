ORGANIZAÇÃO RECEBEU ACIMA DE DEZASSEIS MIL CHAMADAS NO ANO PASSADO

Cáritas: linhas de apoio com mais procura em 2025

O número de chamadas para as linhas de apoio psicológico operadas pela Cáritas de Macau cresceu de forma exponencial em 2025, com o serviço em língua chinesa a registar mais de dezasseis mil pedidos de ajuda – um aumento de doze por cento face a 2024. Já o número de apoio reservado às línguas portuguesa e inglesa recebeu 98 chamadas – número que representa um crescimento de dezassete por cento, em comparação com os doze meses do ano anterior, revelou Paul Pun.

Em 2025, a organização recebeu 138 pedidos de assistência formulados em Inglês, por meio das plataformas digitais operadas pela Cáritas. O número revela uma subida de 86 por cento face a 2024 e reflecte a tendência geral de deterioração da saúde mental e emocional da população, que vem sendo registada em Macau ao longo dos últimos anos.

Parte significativa das pessoas que contactaram a linha “Esperança de Vida” e os Serviços de Apoio Psicológico e de Prevenção do Suicídio da Cáritas apresenta uma saúde mental frágil, motivada por problemas familiares ou laborais.

«Normalmente quem nos procura sofre de transtornos mentais, distúrbios emocionais, problemas de índole familiar ou profissional, ou até de problemas de saúde. Mas a maioria dos que ligam para a linha [“Esperança de Vida”] apresenta sintomas de alguma fragilidade psicológica», explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM. «Nas linhas de apoio que a Cáritas opera fazemos algo bastante simples: escutamos o que as pessoas têm a dizer. É importante compreender e ouvir o que as pessoas dizem, ser um bom ouvinte e apoiar essas pessoas, para que quando se sentirem angustiadas possam ter a iniciativa de ligar para alguém de confiança e desabafar. Quem liga não necessita de revelar o seu nome ou número de telefone e pode falar do que quiser: problemas de saúde, problemas familiares, o que quer que seja», acrescentou o secretário-geral da Cáritas Macau.

De acordo com a TDM – Teledifusão de Macau, na primeira metade de 2025 houve pelo menos 101 tentativas de suicídio, incluindo catorze envolvendo crianças e jovens com idades até aos 14 anos. Este dado indica uma subida de quase cinquenta por cento em relação ao mesmo período de 2024, o que deixou o Governo e sociedade civil alarmados.

No entender de Paul Pun, o reforço das estratégias de prevenção, associado a uma maior divulgação dos serviços prestados pelas linhas de apoio da Cáritas, explica o aumento da procura por parte da população não-chinesa. «Os números das nossas linhas de apoio (28 525 222, para Chinês; 28 525 777, para Português e Inglês) estão a ser mais divulgados pelo Governo. Quando algum caso de suicídio é noticiado, a Imprensa também publica os nossos números e algumas dessas pessoas acabam por ligar quando sentem que precisam de ajuda», disse o dirigente.

O trabalho realizado pela linha “Esperança de Vida” – operada por uma dezena de terapeutas e mais de noventa voluntários – é apenas parte da resposta a uma crise que parece não ter fim à vista, reconheceu o secretário-geral da Cáritas. O papel da comunidade, sustentou Paul Pun, é essencial para identificar situações de risco nas escolas e nas empresas.

«É necessário um reforço dos espaços de recreio e das actividades culturais, mas também um maior apoio mútuo no local de trabalho», argumentou. «A ideia de promover um maior envolvimento na vida da comunidade parece-me bastante útil na prevenção do suicídio. É bom encorajar a participação em actividades públicas, como competições desportivas, caminhadas ou actividades de lazer, ou ir à praia e assistir a concertos. Todas estas actividades podem ajudar a prevenir o suicídio. Mais importante, porém, é capacitar os alunos e os professores a identificarem aqueles que possam ter a intenção de cometer suicídio. O mesmo deve ser feito nas empresas e em outros locais de trabalho», rematou.

Marco Carvalho