ONZE CRIANÇAS COMUNGAM PELA PRIMEIRA VEZ ESTE DOMINGO

Sé celebra Corpo de Deus com noite de adoração e procissão

O Colégio de São José, junto ao Paço Episcopal, acolhe amanhã uma noite de adoração ao Santíssimo Sacramento. A iniciativa marca o arranque da celebração da Festa do Corpo de Deus, solenidade que termina na tarde de Domingo com procissão eucarística. Da parte da manhã, a comunidade católica de língua portuguesa celebra a Primeira Comunhão de mais de uma dezena de crianças.

Onze crianças vão receber no Domingo, 22 de Junho, o Corpo e o Sangue de Cristo pela primeira vez na igreja da Sé Catedral. Nesta paróquia, a comunidade de língua portuguesa mantém viva a tradição de celebrar a Primeira Comunhão na Festa do Corpo de Deus. A escolha, explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, não é fortuita.

A’O CLARIM, o sacerdote lembrou que ao assinalar a Solenidade de Corpus Christi a Igreja celebra precisamente o mistério da Eucaristia, o Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. «Junto com a celebração da instituição da Eucaristia, que se comemora na Quinta-Feira Santa, o Corpo de Deus é a celebração eucarística mais importante do ano. Esta solenidade deve-se a um milagre eucarístico que ocorreu em Itália, na Idade Média. A partir desse momento, a Igreja decretou que na quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade se iria assinalar a Solenidade de Corpus Christi», sublinhou o vigário-paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa. «Quando não é feriado, como é o caso em Macau, esta celebração transita para o Domingo seguinte, para demonstrar que a maior manifestação de Deus é Jesus Cristo, que é Deus Ele mesmo. Ele continua visível e presente através da Eucaristia. Para os católicos, esta solenidade dever ser vista como uma oportunidade para recordar que Cristo está vivo e ressuscitado na Eucaristia. Este ano vamos ter onze crianças a comungar pela primeira vez. O número é praticamente o mesmo número do ano passado. Para além da preparação normal, as crianças tiveram ainda uma pequena formação mais aprofundada comigo», acrescentou o padre Daniel.

A cerimónia da Primeira Comunhão é um dos pontos altos da Festa do Corpo de Deus na paróquia da Sé, mas não é o único. A celebração da Solenidade do Corpus Christi inicia-se ao final da tarde de sábado, com um momento de meditação e oração, após o qual o Santíssimo Sacramento será transferido para as instalações do Colégio Diocesano de São José, onde vai permanecer em exposição, sendo adorado até ao início da tarde de Domingo. «A Adoração ao Santíssimo Sacramento começa às 18:00 horas e estende-se até às 15:00 horas do dia seguinte», referiu o padre Daniel. Segundo ele, «tal como dizia São Cirilo de Jerusalém, [quando tomamos a Eucaristia] tornamo-nos “cristóforos”, portadores de Cristo. É a união mais profunda que alguém pode ter com Cristo aqui na terra, porque não é uma união espiritual no início. É uma união física. Quando recebemos a Eucaristia, unimo-nos a Cristo».

Também este Domingo, dia em que a diocese de Macau assinala a Solenidade do Corpo de Deus, a jornada de Adoração ao Santíssimo termina com uma palestra de formação eucarística. O evento precede a Procissão de Corpus Christi, uma tradição reabilitada pelo bispo D. Stephen Lee em 2017.

Marco Carvalho