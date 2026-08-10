OFERTA FORMATIVA PRIVILEGIA DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES TRADIÇÕES FILOSÓFICAS

USJ: abertas as inscrições para Mestrado em Filosofia

Coordenado pelo padre Franz Gassner, SVD, o programa do Mestrado, oferecido pela Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia, decorre em regime pós-laboral e favorece a comparação de pensamentos entre o Ocidente e o Extremo Oriente.

A Universidade de São José abriu inscrições para um programa de Mestrado em Filosofia, idealizado e estruturado com o propósito de fomentar um rigoroso diálogo entre diferentes tradições filosóficas, com orientação marcadamente intercultural e foco na investigação comparada.

Ministrado integralmente em língua inglesa e coordenado pelo padre Franz Gassner, SVD, antigo director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia, o Mestrado destina-se a candidatos que tencionem aprofundar a reflexão crítica sobre questões éticas, epistemológicas e de interpretação cultural. A proposta curricular cruza intencionalmente o pensamento ocidental com as grandes correntes de pensamento asiáticas, como Confucionismo, Budismo, Taoísmo e Hinduísmo.

Com uma duração de dois anos, o programa de estudos contempla uma estrutura curricular com duas vertentes bem distintas. O primeiro ano lectivo é dedicado ao fornecimento de ferramentas metodológicas avançadas e ao estudo de módulos nucleares, tais como Epistemologia e Ética, Hermenêutica Intercultural, Metodologia em Filosofias Comparadas e Métodos de Investigação Filosófica. No segundo e último ano, os alunos concentram-se no desenvolvimento de um projecto de investigação original que culmina na apresentação e defesa pública de uma dissertação supervisionada por especialistas académicos indicados pela Universidade de São José.

De acordo com a instituição, o Mestrado confere “competências analíticas altamente transferíveis”. O domínio da argumentação complexa e da análise crítica, defende a USJ, oferece ferramentas que contribuem para o fortalecimento da empregabilidade dos graduados em sectores exigentes e diversificados, que vão desde a Economia e o Direito, até à Gestão Empresarial, Medicina, Investigação Científica e à Liderança Comunitária.

Em simultâneo, a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia oferece, a partir do início de Setembro, dois cursos livres, também em Inglês, no domínio da iniciação à Filosofia. Intitulados “O que é a Filosofia? Introdução ao Pensamento e à Prática Filosófica” e “Métodos de Investigação em Filosofia”, as duas formações são ministradas pelo padre Franz, têm duração de cerca de um mês e apresentam a Filosofia como um mecanismo de “busca pela sabedoria”, abordando ferramentas como a metafísica, a lógica, a ética e a própria filosofia do conhecimento.

M.C.