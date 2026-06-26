OBRAS NA IGREJA DE SÃO DOMINGOS SUSPENDEM ACTIVIDADE RELIGIOSA

Missa antecipada regressa à Sé Catedral

A igreja de São Domingos está a ser alvo de melhoramentos e obras de manutenção, pelo que irá estar encerrada ao público, pelo menos, até ao mês de Outubro. A circunstância levou a paróquia da Sé a transferir a Missa antecipada para a Sé Catedral e as suspender as missas devocionais dedicadas a Nossa Senhora de Fátima e ao Menino Jesus de Praga.

A partir do início de Julho e durante um período de pelo menos quatro meses, a Missa antecipada em Português, habitualmente celebrada ao final da tarde de sábado na igreja de São Domingos, vai voltar a realizar-se na Sé Catedral.

Erguida em 1587, a igreja – também conhecida por “Igreja do Convento dos Dominicanos de Nossa Senhora do Rosário” – está desde o início do mês parcialmente encerrada para obras de melhoramento e manutenção. A partir do início de Julho, estará totalmente fechada ao público, sendo que a circunstância levou à transferência da Missa antecipada para a Sé Catedral, confirmou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM: «As obras vão intensificar-se no início de Julho e continuar durante pelo menos quatro meses. Não tenho detalhes específicos em relação à natureza das obras. Sei que vão ser feitas algumas reparações e melhorias na igreja. A empreitada vai ter uma duração de quatro meses e a maior consequência é a transferência da Missa antecipada, que é celebrada todos os sábados, às 17 horas e 30, para a Sé Catedral».

O regresso da Missa antecipada à Sé Catedral acarreta ainda outras consequências. Promovido pelo Instituto Cultural, o encerramento da igreja, que integra a lista dos monumentos do Centro Histórico de Macau classificados pela UNESCO como Património Mundial, tem uma duração prevista de 120 dias, pelo que as Missas devocionais em honra de Nossa Senhora de Fátima e do Menino Jesus de Praga serão igualmente suspensas.

«A igreja de São Domingos recebe uma Missa em honra de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de cada mês, e uma outra Missa no dia 25 de cada mês dedicada ao Menino Jesus de Praga. Estas duas missas devocionais vão estar suspensas, ao contrário da Missa antecipada, que vai ser transferida para a Sé», assinalou o padre Daniel. «Por outro lado, normalmente, no último fim-de-semana de cada mês temos Adoração Eucarística e formação na igreja de São Domingos. Nos meses de Julho e de Agosto este momento de adoração e a formação será suspenso, e a partir de Setembro, até ao final das obras, a adoração e a formação vão realizar-se no final do mês na Sé Catedral. Estas são as maiores alterações», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Numa nota de Imprensa publicada no início de Junho, o Instituto Cultural justificava o encerramento da igreja de São Domingos com a necessidade de garantir a segurança pública e realizar trabalhos de conservação no edifício e no núcleo museológica que integra o complexo religioso. Localizado na antiga torre sineira da igreja, o Tesouro de Arte Sacra deixará de aceitar visitantes a partir de 8 de Julho, por um período de noventa dias. O espaço alberga cerca de três centenas de peças de Arte Sacra.

Marco Carvalho