OBRA VAI SER APRESENTADA EM TIMOR-LESTE NO INÍCIO DE JUNHO

Uma língua, nove culturas

Depois de Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, agora Macau. O livro “Media, Arte e Tecnologia nas Nove Culturas de Língua Portuguesa”, coordenado por José Manuel Simões, docente e investigador da Universidade de São José, foi apresentado terça-feira, na Fundação Rui Cunha. A sessão de lançamento, que contou com a presença de alguns dos co-autores da obra, destacou o papel da língua portuguesa como elemento de união entre as nove realidades culturais abordadas.

Publicado pela USJ Academic Press em 2025, o livro estrutura-se em torno de três eixos centrais – media, arte e tecnologia – e reúne contributos de académicos de vários países e territórios de língua portuguesa. Entre os investigadores que se associaram ao projecto destacam-se nomes como o cabo-verdiano Silvino Lopes Évora, Carmen Monereo, Daniel Farinha, Wilson Caldeira e João Brochado. O editor e organizador da obra, José Manuel Simões, assinou também o capítulo alusivo a São Tomé e Príncipe.

Os textos que integram a obra analisam, entre outros aspectos, as dinâmicas culturais e o impacto das novas tecnologias nas práticas contemporâneas em domínios como o jornalismo ou as indústrias criativas nos nove países e em territórios que têm o Português como língua oficial.

Em declarações a’O CLARIM, José Manuel Simões explicou que o projecto procurou conscientemente contornar o termo “lusofonia” para evitar eventuais conotações de natureza colonial. O docente da Universidade de São José prefere falar em “nove culturas” unidas pela língua portuguesa. «Não gosto da palavra lusofonia. No meu entender, remete para um determinado colonialismo que pode ferir algumas susceptibilidades. Prefiro a ideia de culturas, daí eleger esta ideia de nove culturas de língua portuguesa», disse o coordenador do Departamento de Comunicação e Média da USJ. «O livro anterior – “Jornalismo e Qualidade no Mundo de Expressão Portuguesa” – também não reflecte muito bem essa ideia. A cultura é mais abrangente, é mais comum. E é isso que este livro nos traz. Traz-nos o que é de mais comum entre as nove culturas, que é a língua portuguesa. É uma língua de afectos, uma língua de união. Uma língua que, efectivamente, nos aproxima», argumentou.

Uma característica inovadora da obra agora apresentada são os códigos QR presentes em cada um dos capítulos. Os gráficos bidimensionais remetem para vídeos curtos, nos quais os autores resumem o seu contributo, tornando o livro mais acessível e dinâmico.

O livro complementa a já referida obra “Jornalismo e Qualidade no Mundo de Expressão Portuguesa”, lançada em 2022 por José Manuel Simões. O académico e investigador tem já planeados dois novos títulos, com maior ênfase na participação de mulheres e de vozes mais diversas: «Este livro tem como objectivo, na prática, criar laços e estabelecer vínculos mais fortes entre os países retratados e é por isso que tenho dois livros já pensados para os próximos anos. Um é “O Português nas Nove Culturas de Língua Portuguesa” e outro é “As Indústrias Criativas nas Nove Culturas de Língua Portuguesa”. Estes livros vão trazer-nos no futuro também esta ideia de afecto, de união, de amor à língua portuguesa, mas eu quero que tenham algo mais. Quero que tenham mais mulheres e mais sotaques».

Depois de Macau, Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, “Media, Arte e Tecnologia nas Nove Culturas de Língua Portuguesa” deverá ser apresentado em Timor-Leste a 3 de Junho, e em Moçambique, mais para o final de Setembro. A obra está disponível em Português e Inglês, com versão “online” de acesso gratuito.

M.C.

PHOTO CREDITS: @ Fundação Rui Cunha