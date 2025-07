OBRA CHEGA ESTE FIM-DE-SEMANA ÀS LIVRARIAS

Publicações Claretianas lançam livro sobre Papa Leão XIV

O livro “Leão XIV: O Pastor do Mundo”, que traça o perfil do novo Papa e antecipa os principais desafios com que se poderá vir a deparar, chega este fim-de-semana às livrarias de Macau, Hong Kong e Taiwan.

A obra, publicada pela sucursal de Macau das Publicações Claretianas, é a primeira em língua chinesa centrada no percurso de vida de Robert Francis Prevost, o cardeal norte-americano que a 8 de Maio foi eleito para o cargo de líder máximo da Igreja Católica.

O livro, que também foi publicado em língua inglesa pela filial das Publicações Claretianas nas Filipinas, não se limita a dar a conhecer a trajectória de Leão XIV até assumir os destinos da Igreja Católica. A obra reconstrói os bastidores do último Conclave e procura contextualizar o papel de Leão XIV à luz do legado deixado pelo seu antecessor, o Papa Francisco. «O objectivo deste livro é dar a conhecer o novo Papa aos leitores. Na altura em que o Papa Leão XIV foi eleito, muitos de nós ficaram com uma pequena ideia de quem é o novo Pontífice, mas é importante que os fiéis saibam quem é e que possam conhecer mais a fundo os principais traços de personalidade do Papa Leão XIV», explica o padre Jijo Kandamkulathy, CMF. «O livro também explora os desafios que o novo Papa terá que enfrentar. É necessário que se diga que estes desafios não são definidos pelo próprio Pontífice. Nos encontros que precederam o Conclave, os cardeais – tanto os cardeais eleitores, como aqueles que não participaram na eleição – pronunciaram-se sobre os desafios com que se depara a Igreja Católica ou sobre o rumo que a Igreja deve seguir. Dada a história e a natureza do Pontificado do Papa Francisco, talvez possamos ter uma ideia sobre a forma com o Papa Leão XIV poderá responder a esses desafios», acrescenta o responsável pela sucursal de Macau das Publicações Claretianas.

O padre Jijo vê no Papa Leão XIV um homem de acção, mas também de reconciliação: «Quando comecei a trabalhar no manuscrito deste livro, a previsão que fiz, desde logo, é que o Papa Leão XIV seria um homem de acção, e essa previsão veio a confirmar-se. Ao longo dos últimos dois meses já tomou acções decisivas em relação a muitas questões. É um homem de acção».

“Leão XIV: Pastor do Mundo” chega às livrarias este fim-de-semana, mas não é, de todo, a única novidade que as Publicações Claretianas têm em carteira. A partir de 1 de Agosto, obras como o “O Evangelho do Dia” ou “O Evangelho do Dia para Crianças” já estarão disponíveis para compra. «Acabámos recentemente a preparação de todas as nossas publicações sazonais: “O Evangelho do Dia”, em língua chinesa, “O Evangelho do Dia”, em língua inglesa, e “O Evangelho do Dia para Crianças”, em ambas as línguas. Estes livros estão prontos; a partir de 1 de Agosto vamos começar a distribuí-los», concluiu o padre Jijo.

M.C.