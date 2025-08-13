OBJECTIVO É ANGARIAR FUNDOS PARA O SERVIÇO “WE CONNECT”

Corrida Solidária da Cáritas disputa-se a 28 de Setembro

Organizada pela Cáritas, em parceria com a Universidade de Macau, a 9.ª edição da Corrida Solidária volta a contemplar várias categorias e diferentes distâncias, incluindo uma desafiante prova de dez quilómetros, uma Corrida Saudável com metade da distância e a chamada Corrida de Integração. Com pouco mais de um quilómetro e meio, esta última está aberta a famílias, pessoas com deficiência motora e participantes que prefiram caminhadas tranquilas, explica a Cáritas de Macau em nota de Imprensa enviada às redacções.

O programa da 9.ª edição da Corrida Solidária da Cáritas contempla também uma prova de Estafeta Mista por Equipas, com uma amplitude de dez mil metros e uma Corrida Virtual, que permitirá aos participantes associarem-se à iniciativa sem que seja necessária a sua presença física nas instalações da Universidade de Macau.

As taxas de inscrição na Corrida Solidária são, este ano, de 160 patacas por adulto, 100 patacas por cada criança e adolescente, e 800 patacas por cada uma das equipas que possam vir a marcar presença na Estafeta Mista.

As receitas obtidas com as inscrições na Corrida Solidária revertem inteiramente a favor do serviço de acompanhamento “We Connect”. Lançado no final do ano passado, o novo expediente disponibiliza cuidadores e assistentes sociais que se deslocam a casa dos utentes ou a outros locais designados para oferecer companhia, cuidados diários e apoio a idosos. Cada vez mais necessário numa sociedade profundamente envelhecida, o serviço é economicamente inviável, pelo que o dinheiro que possa ser eventualmente angariado no final de Setembro, durante a Corrida Solidária da Cáritas, é fundamental para ajudar a manter o apoio domiciliário prestado aos mais velhos.

«A Corrida Solidária tem como grande objectivo angariar dinheiro para o nosso novo serviço domiciliário de apoio a idosos. Desde Março deste ano que prestamos este tipo de apoio a 26 idosos. Neste momento, temos uma equipa de cinco cuidadores que estão disponíveis 24 horas por dia, mas a tarifa que cobramos aos idosos não é suficiente para assegurar a manutenção deste serviço», disse a’O CLARIM o secretário-geral da Cáritas de Macau, Paul Pun,

Os fundos obtidos com a organização da Corrida Solidária da Cáritas deverão ajudar a suportar os custos operacionais e subsidiar os idosos com dificuldades em custear a taxa total do serviço.

As inscrições para a prova abriram no início do corrente mês e encerram a 10 de Setembro. Os interessados poderão inscrever-se virtualmente através da aplicação bancária do banco ICBC Macau ou presencialmente em quatro locais designados para o efeito: Centro de Serviços Integrados de Apoio à Família, Biblioteca da Cáritas, Centro Pastoral da Areia Preta, em Macau, e Centro de Cuidados Especiais Longevidade, na ilha da Taipa.

M.C.