O CLARIM DISTINGUIDO COM PRÉMIO IDENTIDADE DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE MACAU

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O Instituto Internacional de Macau (IIM) vai atribuir o Prémio Identidade a’O CLARIM, em data a anunciar.

Segundo uma nota de Imprensa enviada ontem às redacções, o IIM aponta as razões por detrás da decisão, aprovada em Assembleia Geral na última semana de Maio.

“Desde a fase inicial da sua existência, e ao longo de muitas décadas, [O Clarim] deu um contributo fundamental para a afirmação da comunidade macaense, maioritariamente católica. Propriedade da diocese de Macau, ele é hoje um semanário trilingue, ao serviço da multiculturalidade da população católica de Macau, acompanhando a evolução demográfica do território. Além de temas de carácter pastoral, o jornal aborda, à luz de uma perspectiva cristã, variados assuntos de natureza educacional, social e assistencial, sendo o órgão de comunicação, por excelência, da Diocese, continuando a promover a coesão em torno dos valores ecuménicos e a divulgar as relevantes acções das congregações religiosas, bem como as múltiplas actividades da Igreja em prol da comunidade, sendo relevantíssimo o seu papel, amplamente reconhecido, nesta ocasião especial em que a Diocese comemora o seu 450º. aniversário”, refere a missiva.

O Instituto Internacional de Macau afirma que “a preservação e valorização da memória e da identidade macaense tem constituído preocupação prioritária do IIM, desde a elaboração dos seus estatutos, em Maio/Junho de 1999, sendo essa uma vertente fundamental dos seus programas de acção, passados 27 anos de funcionamento”.

Quanto ao processo de escolha d’O CLARIM para a distinção que lhe é agora atribuída, o IIM explica que “na parte final da reunião anual da Assembleia Geral do Instituto Internacional de Macau, levada a efeito na última semana de Maio, foi reapreciada a proposta de atribuição do Prémio Identidade”, pelo que “cumpridas as formalidades necessárias é agora anunciado que o jornal ‘O Clarim’, semanário trilingue de orientação católica, será a entidade contemplada”.

“A proposta tinha sido formalmente apresentada em Novembro de 2024”, acrescenta.

Ainda de acordo com o comunicado, “esta distinção será formalizada em sessão pública com a entrega de um troféu e do respectivo certificado”.

O Instituto Internacional de Macau criou o Prémio Identidade com “o propósito de distinguir entidades que, pela sua acção, obra e exemplo, hajam contribuído, activa e significativamente, para o reforço, preservação e valorização da Identidade de Macau. O Prémio corporiza o mais nuclear espírito do IIM, consagrado nas suas vocação e finalidades estatutárias, e contempla aquelas personalidades, individuais e colectivas, que, nos campos da Cultura em geral, nas Artes, no Pensamento, na Antropologia, nas Ciências Jurídicas e na Educação e Ensino tenham contribuído relevantemente para a substanciação dos factores da identidade de Macau”

Entre outras personalidades e entidades, o Prémio Identidade – conferido pela primeira vez em 2003 – reconheceu o monsenhor Manuel Teixeira, a diocese de Macau e a Santa Casa da Misericórdia de Macau, no que apenas respeita à presença da Igreja Católica em Macau.

A Redacção