NOVO CENTRO JUVENIL DIOCESANO RECEBE VISITAS ESTE SÁBADO

Todos à Rua Formosa!

O novo Centro Juvenil Diocesano, na Rua Formosa, abre amanhã as portas a todos os fiéis que estejam interessados em conhecer as suas instalações, as quais foram recentemente inauguradas pelo bispo D. Stephen Lee.

Segundo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, explicou no final da missa dominical do passado dia 23 de Outubro, o ponto de encontro é o adro da igreja da Sé Catedral, às 14 horas e 45 deste sábado.

«Aqui na nossa diocese, com a graça de Deus, temos agora o [novo]Centro Juvenil Diocesano, na Rua Formosa; são dois andares, num prédio que conta também com capela, salas de reunião, sendo um espaço muito agradável», referiu o padre Daniel, acrescentando: «Aqueles que quiserem – crianças, jovens e adultos – conhecer o Centro, devem reunir no próximo [este]sábado na porta da igreja [da Sé Catedral], para depois juntos visitarmos as novas instalações».

As inscrições podem ser feitas junto dos responsáveis pastorais da paróquia da Sé Catedral, podendo os fiéis recorrer ao Cartório da Sé, caso necessitem de ajuda para o efeito.

Para além do novo Centro Juvenil Diocesano, o referido prédio alberga outras valências, entre elas a Comissão Diocesana da Juventude, a Comissão Diocesana para a Formação Catequética, o nosso jornal O CLARIM, e três dormitórios.

COLECTA PARA AS MISSÕES –As nove paróquias de Macau realizaram uma segunda colecta nas missas do passado Domingo, dedicado ao Dia Mundial das Missões, com o objectivo de financiar as actividades missionárias da Igreja universal.

“A segunda colecta de todas as Missas paroquiais é para a Propaganda Fidee será enviada através da Câmara Eclesiástica para a Santa Sé como a nossa contribuição para as actividades missionárias da Igreja Universal”, lê-se numa nota da Chancelaria da Diocese.

O montante total angariado foi de 24 mil 220 patacas.

Este ano o Dia Mundial das Missões foi celebrado sob o tema “Sereis minhas testemunhas” (At., 1, 8). Na mensagem que redigiu para assinalar a data, o Papa Francisco sublinha o “carácter universal” da missão dos discípulos de Jesus e a natureza missionária da própria Igreja. “A missão realiza-se em conjunto, não individualmente: em comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa própria”, observao Santo Padre, evocando as “perseguições religiosas e situações de guerra e violência” que afectam hoje muitos cristãos, “constrangidos a fugir da sua terra para outros países”.“Estamos agradecidos a estes irmãos e irmãs que não se fecham na tribulação, mas testemunham Cristo e o amor de Deus nos países que os acolhem”, indica.

A terminar a mensagem, Francisco agradece aos “inúmeros missionários que gastaram a vida para ‘ir mais além’, encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e irmãs que encontraram”.

J.M.E. com ECCLESIA