NOVA SÉRIE DE CURSOS ARRANCOU ESTA SEMANA E PROLONGA-SE ATÉ MAIO

Arcebispo D. Savio Hon lecciona Mariologia na USJ

A Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José lançou esta semana um novo conjunto de cursos livres em Estudos Católicos. As formações abordam aspectos que vão desde os dogmas e as doutrinas marianas da Igreja Católica, passando pela Doutrina Social da Igreja e pela Teologia Litúrgica, até à História do Catolicismo na China. Têm como orientadores o arcebispo D. Savio Hon, Núncio Apostólico da Santa Sé em Malta e na Líbia, o padre Cyril Law e a professora Anna Chan, entre outros.

Depois da Teologia Sacramental, da Filosofia e da Hermenêutica Bíblica, eis a Doutrina Social da Igreja, a Eclesiologia e a História do Catolicismo na China.

Nascido em Hong Kong, o arcebispo D. Savio Hon, hoje com 75 anos de idade, começou na passada quarta-feira a leccionar um curso de 45 horas em Mariologia, o qual aborda os dogmas e as doutrinas marianas da Igreja Católica. A partir de 3 de Março e até 9 de Junho, D. Savio Hon vai ainda ministrar uma formação sobre a Doutrina Social da Igreja, confirmou o director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ, em declarações a’O CLARIM.

«O arcebispo Savio Hon vai ensinar os módulos de Mariologia e de Doutrina Social da Igreja, a professora Anna Chan vai leccionar Teologia Litúrgica, a doutora Sonja Xia vai ensinar Eclesiologia, e eu serei responsável por ensinar o módulo relativo à História do Catolicismo na China», começou por explicar o padre Cyril Law, acrescentando que «a professora Olga Wong vai ensinar competências a músicos locais que queiram aprender a tocar órgão de tubos, ao abrigo do Programa de Aprendizagem Contínua promovido pela Universidade de São José». O também chanceler da diocese de Macau conduziu na segunda-feira a primeira das quinze lições que compõem o curso sobre a História do Catolicismo na China.

A exemplo do que sucede com as restantes formações, o curso tem um custo de três mil patacas, é leccionado em Chinês e destina-se a quem pretende aprender um pouco mais sobre a História e a Doutrina da Igreja, independentemente de possuírem ou não estudos superiores. Com uma duração de três horas, as aulas realizam-se todas as semanas, até meados de Maio. As prelecções decorrem presencialmente, nas instalações da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ no Seminário de São José, mas os alunos não necessitam de estar em Macau para acompanhar as aulas. As lições são transmitidas em directo através da Internet e também gravadas para poderem ser consultadas posteriormente por estudantes que vivam noutras latitudes.

Marco Carvalho