NOVA EDIÇÃO DO PRÉMIO DEIGNAN APRESENTADA A 16 DE JUNHO

USJ acolhe Mesa Redonda sobre Inteligência Artificial

A Universidade de São José acolhe, a 16 de Junho, o lançamento oficial da terceira edição do Prémio Deignan para o Empreendedorismo Responsável. O evento irá decorrer no Auditório Dom Bosco, no Campus da USJ na Ilha Verde e, para além da cerimónia de lançamento, inclui ainda uma mesa-redonda sobre os desafios que a Inteligência Artificial acarreta para as Pequenas e Médias Empresas da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Agora na terceira edição, o Prémio Deignan é organizado em parceria pelo Instituto Ricci de Macau, pela Wofoo Social Enterprises, de Hong Kong; e pela Universidade de São José, através da Faculdade de Administração e Direito e do Laboratório de Empreendimento Sustentável. A iniciativa, recorde-se, tem como objectivo distinguir Pequenas e Médias Empresas de Hong Kong e de Macau que se destaquem por práticas empresariais, éticas sustentáveis e com impacto social positivo.

«O perfil do Prémio Deignan para o Empreendedorismo Responsável está agora claramente definido, com dezoito estudos dos vencedores das duas primeiras edições. Normalmente, são necessárias pelo menos três edições para definir e comunicar o perfil de um prémio», assinalou o padre Stephan Rothlin, SJ, criador do galardão. «Desta vez, temos um foco especial na forma como a Inteligência Artificial pode ter um efeito positivo, por um lado, e um impacto destrutivo, por outro, no mercado. Assim sendo, será também decisivo para as Pequenas e Médias Empresas a forma como lidam com a Inteligência Artificial de forma ética, para que esta possa ter um tão necessário impacto positivo na sociedade em geral», acrescentou o antigo director do Instituto Ricci de Macau.

Subordinada ao tema “O Limite Ético”, a terceira edição do galardão assinala também o centenário do nascimento do padre Alfred J. Deignan, jesuíta irlandês que dedicou a vida à educação e à promoção de valores éticos. O prémio homenageia o seu legado e pretende explorar de que forma a liderança ética e a gestão humanista podem representar uma vantagem competitiva sustentável na era da Inteligência Artificial.

«Os critérios que norteiam o prémio reflectem verdadeiramente a resposta a uma declaração contundente feita, a determinada altura, pelo padre Alfred Deignan, cujo centenário, a 25 de Março de 2027, coincidirá com a Quinta-feira Santa. O padre Deignan disse-me uma vez que se sentia profundamente desapontado com o facto de as associações empresariais e industriais darem demasiada importância superficial à “Responsabilidade Social Corporativa” e “Ambiental, Social e de Governação”, enquanto as práticas corruptas e brutais continuavam a prosperar», adiantou o padre Rothlin. «Um simples apelo à ética não basta num ambiente tão competitivo. A característica específica do Prémio Deignan é ligar os valores de honestidade, integridade, veracidade e autocrítica, pelos quais o padre Deignan lutou durante os seus mais de cinquenta anos de serviço em Hong Kong, a um forte sentido de empreendedorismo», concluiu o sacerdote suíço.

A 16 de Junho, o programa arranca às 16:00 horas com a cerimónia oficial de lançamento do galardão, seguida, entre as 17:00 e as 18:00 horas, de uma mesa-redonda subordinada ao tema “Gestão Humanista na Era da Inteligência Artificial: Liderança Ética na Grande Baía”. Às 19:00 horas, realiza-se um concerto solidário de órgão de tubos na igreja de São Lourenço, interpretado pelo padre Stephan Rothlin (ver artigo na página 4 desta edição).

As candidaturas para a terceira edição do Prémio Deignan para o Empreendedorismo Responsável estarão abertas de 16 de Junho a 2 de Novembro. Podem concorrer empresas registadas há pelo menos um ano com actividade substancial em Hong Kong ou Macau e com menos de cem colaboradores. Não são elegíveis departamentos ou agências governamentais.

M.C.

LEGENDA: Prémio Deignan 2025