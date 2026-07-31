Revelada segunda nomeação de bispo chinês
O Papa Leão XIV nomeou o padre Francesco Saverio Duan Yongkun para o cargo de bispo coadjutor de Bameng, na Região Autónoma da Mongólia Interior, no dia 15 de Junho, tendo este sido ordenado na quarta-feira, 29 de Julho.
Esta é a segunda nomeação de um bispo chinês revelada pela Santa Sé no espaço de uma semana, feita ao abrigo do acordo provisório para a nomeação de bispos entre a Santa Sé e a República Popular da China.
Na edição de 24 de Julho, O CLARIM noticiou a nomeação, também a 15 de Junho, do padre Giuseppe Chang Yanfeng como bispo de Chifeng – diocese igualmente localizada na Região Autónoma da Mongólia Interior –, sendo que a respectiva ordenação também teve lugar na última quarta-feira.