NO CENTRO DIOCESANO, A 21 E 22 DE MARÇO

Comissão Diocesana da Juventude organiza retiro quaresmal

A Comissão Diocesana da Juventude, em colaboração com a Capelania da Universidade de São José, promove a 21 e 22 de Março um retiro quaresmal para estudantes universitários e jovens adultos. A iniciativa irá ter lugar nas instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa, e realiza-se pelo segundo ano consecutivo.

Com vagas limitadas a vinte participantes, o retiro destina-se especificamente a estudantes universitários, jovens em início de carreira e catecúmenos. O programa inclui momentos de oração individual, silêncio e reflexão, mas também de vivência comunitária dos mistérios da fé. «O nosso objectivo passa por atrair não apenas alunos da Universidade de São José, mas também da Universidade de Macau e da Universidade de Turismo de Macau. Queremos ainda atrair catecúmenos e trabalhadores em início de carreira, jovens que deixaram a Universidade há dois, três e quatro anos. Estes jovens necessitam de cuidados pastorais e estão entre os nossos principais alvos», explicou Ben Lei, da Capelania da USJ, em declarações a’O CLARIM.

«É uma boa oportunidade para que os participantes não só possam escutar a mensagem do Papa, mas também a possam colocar em prática. Vamos partilhar refeições, dormir no mesmo espaço, rezar e participar na Eucaristia. Vamos ter momentos de silêncio e de reflexão, e outros de debate e discussão. Teremos igualmente tempo para estar sozinhos, bem como Adoração Eucarística», acrescentou o também funcionário do Gabinete para os Assuntos dos Alunos e Ex-Alunos da Universidade de São José.

O retiro tem como directora espiritual a irmã Adviento Furlán, da Congregação das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. A religiosa vai partilhar uma reflexão pessoal sobre a mensagem do Papa Leão XIV alusiva ao período da Quaresma. «Pedimos à irmã Adviento que enfatizasse a ideia de união e de comunidade, a perspectiva comunitária da vivência da Quaresma. Podemos, obviamente, rezar sozinhos, jejuar sozinhos e fazer trabalho caritativo sozinhos, mas este ano o Papa Leão XIV sugeriu que não esquecêssemos esta dimensão comunal da vivência da fé», disse Ben Lei.

O programa do retiro ainda não está inteiramente decidido, mas este deverá decorrer nas instalações do Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa. O espaço é habitualmente utilizado para actividades pastorais e formativas da Diocese. O custo de inscrição é de cinquenta patacas, valor que inclui as três refeições que vão ser servidas aos participantes.

Esta iniciativa insere-se no esforço contínuo da diocese de Macau de acompanhar os jovens na sua jornada de fé, convidando-os a praticar o silêncio interior e a escutar o chamamento de Deus num contexto de oração e partilha, especialmente apropriado ao espírito quaresmal de conversão e preparação para a Páscoa da Ressurreição.

Marco Carvalho