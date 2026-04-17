NO CAMPUS DA ILHA VERDE, EM MEADOS DE MAIO

Universidade de São José debate futuro da Educação Católica

O futuro da educação católica em Macau e Hong Kong vai estar em debate na Universidade de São José, no próximo mês. As instalações da instituição de Ensino Superior na Ilha Verde recebem, a 15 e 16 de Maio, uma mesa-redonda e uma conferência académica que reunirá especialistas provenientes das duas Regiões Administrativas Especiais, da China Continental e de Taiwan.

Intitulada “Ontem, Hoje e Amanhã da Educação Católica”, a iniciativa integra o programa de comemorações dos 450 anos da diocese de Macau e propõe, como o próprio nome indica, debater ao longo de dois dias as perspectivas de desenvolvimento da pedagogia de matriz católica em Macau e Hong Kong.

O ponto alto do certame, promovido pela Universidade de São José, em colaboração com a Comissão Diocesana da Educação Católica, está agendado para 16 de Maio, dia em que a Galeria Kent Wong acolhe a “Mesa-Redonda para Líderes das Escolas Católicas de Hong Kong e Macau”. O encontro, que decorrerá entre as 10:00 horas e as 12 horas e 30, deverá reunir directores e responsáveis de várias instituições de ensino católicas de ambas as RAE. Os participantes vão analisar o legado histórico, os desafios actuais e, sobretudo, as perspectivas de futuro das escolas católicas de um e do outro lado do Delta do Rio das Pérolas.

Entre os responsáveis escolares que já confirmaram a presença estão Cheung Chok Fong, da Escola Primária Católica Yaumati, e Chan Lai Chu, da Saint Patrick’s Catholic Primary School, ambas de Hong Kong. Já o ensino católico de Macau estará representado, na mesa-redonda, por Samuel Long, director do Colégio Diocesano de São José 6; Candy Wai, directora da Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima; Irene Ling, directora do Colégio Mateus Ricci; e ainda pelo director da Escola São Paulo, padre Athanasius Chen.

Um dia antes, a 15 de Maio, o Auditório do Centenário de Fátima da USJ recebe especialistas de Hong Kong, da China Continental e de Taiwan para a Conferência Académica de Líderes da Educação Católica. Entre os intervenientes estão inscritos Lucia Lin Shih-Ling, presidente da Providence University de Taiwan; Dai Guo-Qing, da Escola de História e Cultura da Universidade Normal do Sul da China; e Thomas Tse Kwan-Choi, docente da Universidade Chinesa de Hong Kong. Teresa Vong, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Macau, completa o painel.

Os dois eventos ganham forma numa altura em que as escolas e universidades católicas enfrentam importantes desafios, em domínios como a inovação pedagógica, a integração curricular e a formação integral dos jovens. No ano em que a diocese de Macau comemora 450 anos, os organizadores pretendem não só fomentar uma maior reflexão sobre o passado e o presente, mas fundamentalmente projectar o caminho que a educação católica deverá seguir nos próximos anos em Macau e Hong Kong.

A RAEM conta actualmente com 26 escolas católicas, onde estudam aproximadamente 35 por cento dos alunos que frequentam neste momento o Ensino Secundário.

M.C.