Padre Arthur Ng celebrou Missa Nova em São Lourenço

NATURAL DE HONG KONG, FOI ORDENADO EM FRANÇA NO FINAL DE JUNHO

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Padre Arthur Ng celebrou Missa Nova em São Lourenço

Ordenado a 27 de Junho no Sul de França, o padre Arthur Ng Man Ki celebrou na quarta-feira, 29 de Julho, Missa Nova na igreja de São Lourenço. Natural de Hong Kong, o jovem sacerdote assume, a 1 de Setembro, a função de vigário na paróquia da Imaculada Conceição, em Toulon (França).

A igreja de São Lourenço acolheu, ao início da manhã da passada quarta-feira, a Missa Nova do padre Arthur Ng Man Ki, jovem sacerdote nascido na RAEHK e que foi recentemente ordenado em França. Na Eucaristia de acção de graças participaram familiares, amigos e fiéis, tendo a comunidade católica confiado ao Senhor, por meio da oração, a vida e a missão do novo clérigo.
Com um percurso profissional inicialmente centrado no domínio da Engenharia Civil, o padre Arthur respondeu ao chamamento de Cristo após descobrir a presença real de Jesus na Eucaristia e desenvolver uma intensa dedicação à Adoração Eucarística, prática devocional a que dedicou várias intervenções públicas ao longo dos anos que antecederam a sua ordenação sacerdotal.
O padre Arthur ingressou na vida religiosa ao juntar-se aos “Missionaires de La Très Saint Eucharistie”, uma associação clerical formada em 2007 na diocese de Fréjus-Toulon, em França, por D. Dominique Rey, prelado francês que ali foi bispo entre 2000 e 2025. Foi em França, país onde se radicou em 2021, que o padre Arthur recebeu formação filosófica e teológica. O percurso rumo ao Sacerdócio ficou marcado por duas datas: a 23 de Novembro de 2025, o agora sacerdote foi ordenado diácono na catedral de Toulon, numa cerimónia presidida por D. François Touvet. Posteriormente, foi ordenado padre a 27 de Junho deste ano, no Seminário Diocesano da Imaculada Conceição, em Solliès-Ville, juntamente com nove outros candidatos da mesma circunscrição diocesana.
Concluídas as comemorações e celebrações jubilares junto das comunidades católicas de Macau e de Hong Kong, o novo sacerdote regressa a França para assumir as funções de vigário na paróquia da Imaculada Conceição, em Toulon, e de capelão do colégio católico de Nossa Senhora das Missões, por nomeação de D. François Touvet, já este sábado, 1 de Setembro.
Durante os anos de preparação para o Sacerdócio, o padre Arthur especializou-se na condução de palestras e conferências sobre Adoração Eucarística e espiritualidade, tendo intervido publicamente em Francês e Chinês.
O antigo engenheiro civil mostrou, desde cedo, um envolvimento activo em movimentos juvenis e comunitários de oração, aos quais ofereceu acompanhamento espiritual, tanto presencialmente como à distância.

M.C.

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