NA SÉ CATEDRAL, EM CERIMÓNIA PRESIDIDA POR D. STEPHEN LEE

Jovens e adultos recebem o Crisma a 24 de Maio

Dezassete jovens e adultos da comunidade de língua portuguesa, das paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo, recebem o Sacramento da Confirmação (Crisma) no dia 24 de Maio, em cerimónia presidida pelo bispo D. Stephen Lee, na igreja da Sé Catedral.

«Da igreja da Sé Catedral são quinze pessoas, dez jovens e cinco adultos. Os adultos já receberam o Sacramento do Baptismo. Uns irão receber agora a Primeira Comunhão e o Crisma, e outros apenas o Crisma», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

A preparação dos cinco adultos decorreu ao longo de quase um ano, com o próprio padre Daniel a assegurar, todos os meses, uma sessão de catequese e de formação espiritual. Já para os dez jovens que vão receber o Crisma a cerimónia é o culminar de um percurso de formação que se estendeu por quase nove anos.

«Os jovens que vão ser crismados têm em torno de quinze anos [de idade] e tiveram uma formação de cerca de nove anos», explicou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, acrescentando: «A Catequese na paróquia da Sé é dividida em três fases distintas, sendo que cada fase se prolonga por três anos. No final da primeira fase, as crianças fazem a Primeira Comunhão; no final da segunda fase, a Profissão de Fé; e no final da terceira fase, os jovens recebem o Sacramento da Confirmação. É assim que nos organizamos».

Aos quinze jovens e adultos da igreja da Sé juntam-se dois paroquianos da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Três outros fiéis, de língua inglesa, também irão receber o Sacramento da Confirmação a 24 de Maio, ainda que numa cerimónia distinta. «Cinco jovens da paróquia de Nossa Senhora do Carmo vão ser crismados na Sé, sendo que três são da comunidade católica de língua inglesa e vão ser crismados, na parte da tarde, em cerimónia marcada para as 18:15 horas. Os outros dois vão ser crismados durante a parte da manhã», confirmou o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa.

Segundo o padre Daniel, a cerimónia de 24 de Maio é para a comunidade católica de língua portuguesa uma «grande bênção». Para 23 de Maio estão agendadas confissões e um ensaio geral de preparação para o dia seguinte.

«O ano passado foram crismadas 35 pessoas, sendo que 29 eram da paróquia da Sé Catedral. É natural que em alguns anos tenhamos mais e noutros anos tenhamos menos crismandos. Depende de vários factores. Este ano temos ainda um grupo substancial, mas, em comparação com o ano passado, é um pouco menor», concluiu o sacerdote.

Marco Carvalho