MOVIMENTO, COM ORIGEM NAS FILIPINAS, ESTÁ PRESENTE EM 163 PAÍSES

Associação Casais para Cristo celebrou um quarto de século

A Associação Casais para Cristo celebrou, a 13 de Dezembro, um quarto de século de presença em Macau, com a celebração de duas missas – uma em Tagalog e outra em Inglês – na igreja de Santo Agostinho e com uma tarde de convívio que juntou, na ilha de Coloane, mais de uma centena de pessoas.

Fundada no ano 2000 por imigrantes filipinos, a organização importou para Macau a missão e as práticas organizacionais do movimento “Couples for Christ”, associação internacional de fiéis leigos fundada nas Filipinas, no início da década de 1980, que tem como grande finalidade renovar e fortalecer os valores cristãos. Activo no território há mais de duas décadas, o movimento conta actualmente com cerca de oitenta membros. Com forte ênfase na renovação espiritual, a Associação Casais para Cristo é responsável pela animação eucarísticas das missas em Tagalog e em Inglês nas igrejas da Sé e de Santo Agostinho, e tem vindo a desenvolver programas de fomento espiritual dirigidos a todos os membros das famílias, dos mais novos aos mais idosos.

«Promovemos também o programa de Desenvolvimento da Vida Cristã. É um seminário para casais, para quem ainda não é casado, mas também para as Servas do Senhor», explicou Dante Quejano, em declarações a’O CLARIM. «Temos ainda os Jovens para Cristo, os Solteiros para Cristo e as Crianças para Cristo – todos estes em Macau. Uma vez por mês, realizamos um encontro de oração, seja no Centro Pastoral Diocesano, seja noutro lugar. Organizamos ainda encontros domiciliários com os nossos membros pelo menos uma vez por semana», acrescentou o actual responsável pelo movimento “Couples for Christ” na RAEM.

Ao integrarem a Associação Casais para Cristo, os membros da organização aceitam o desafio de serem o fermento e a luz num mundo cada vez mais dividido e fragilizado, e assumem a incumbência de difundir a Boa Nova da salvação e da vida eterna através da Palavra de Deus, tanto pelo fomento da fé como pela prática de obras de caridade. «Os membros da Associação Casais para Cristo também procuram responder ao grito dos mais pobres. No nosso caso, oferecemos bolsas de estudo a alunos que não têm meios financeiros suficientes para frequentar a escola. Neste momento, a associação financia nove bolsas de estudo», referiu Dante Quejano. «Todos os anos organizamos aquilo que chamamos de Marcha Global. É uma iniciativa que decorre em Hác Sá, em Coloane e na Taipa, e que nos permite angariar dinheiro para financiar as bolsas de estudo. No período do Natal, também oferecemos presentes a famílias desfavorecidas. Este ano, a acção foi particularmente importante, porque teve como destinatárias as vítimas do tufão que em Novembro fustigou a região de Cebu», sublinhou o dirigente.

Estabelecido em 1981 pela comunidade Ang Ligaya ng Panginoon, o movimento “Couples for Christ” foi reconhecido no ano 2000 pelo Vaticano como associação internacional de fiéis leigos, à luz do Direito Pontifício. A organização está presente em 163 países e territórios e tem um cunho cada vez mais vincado na China. «Somos originalmente das Filipinas. Nesta região, o movimento espalhou-se primeiro para Hong Kong e só depois chegou a Macau, mas também já está presente em algumas das grandes cidades chinesas que nos são mais próximas, como Shenzhen e Guangdong. Também há grupos do “Couples for Christ” com um tamanho significativo em Pequim e Xangai», concluiu Dante Quejano.

M.C.