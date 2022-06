MOSTRA ESTÁ PATENTE AO PÚBLICO ATÉ 31 DE JULHO

Milagres Eucarísticos no Mundo “revelados” hoje no Centro Diocesano

Idealizada e criada pelo Beato Carlo Acutis, a mostra “Milagres Eucarísticos no Mundo” é hoje inaugurada no novo Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa. A exposição fotográfica dá a conhecer dezassete milagres eucarísticos aprovados pela Igreja. Entre eles, estão as revelações ocorridas em Lanciano, Bolsena e, mais recentemente, em Buenos Aires.

Um padre céptico, a hóstia consagrada e uma graça de Deus. O padre Pedro de Praga entrou, no ano de 1264, para a História da Igreja Católica pela mão da mais melindrosa das dádivas: a incredulidade.

Atormentado pela dúvida sobre a presença de Cristo na Eucaristia, realizou uma peregrinação a Roma para pedir, sobre o túmulo de São Pedro, um milagre de fé.

No regresso à Boémia, o angustiado sacerdote deteve-se em Bolsena, na região do Lácio (Italiano: Lazio), e enquanto celebrava a Eucaristia na cripta de Santa Cristina, a Hóstia Sagrada sangrou, manchando o corporal com o preciosíssimo sangue. A miraculosa revelação de Bolsena esteve na origem da instituição da Solenidade do Corpus Christi, que os católicos de todo o mundo celebram esta semana. Este é um dos dezassete milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja que estão a partir de hoje em destaque no novo Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa, no âmbito da exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo”, promovida pela Associação Católica Cultural de Macau.

Idealizada e criada pelo Beato Carlo Acutis, a mostra irá estar patente ao público até 31 de Julho, dando a conhecer alguns dos mais emblemáticos momentos em que Deus provou, por meio da Eucaristia, a sua presença real, explica uma das responsáveis pela vinda da exposição à RAEM. «Estes milagres eucarísticos aprovados pela Igreja ajudam-nos a ir para além do visível e do perceptível, e a admitir a existência de algo que está para além. Uma vez que são reconhecidos como um acontecimento extraordinário, os milagres eucarísticos não têm explicação científica. São fenómenos que estão para além da razão humana e que desafiam as pessoas a ir além do perceptível, do visível, do humano, e a admitir que há algo incompreensível e inexplicável que não pode ser abarcado apenas pela razão», sustenta Joni Cheng, dirigente da Associação Católica Cultural.

Originalmente concebida em formato virtual, com fotografias e descrições históricas dos principais milagres eucarísticos que ocorreram ao longo dos séculos, a exposição é hoje inaugurada no território mas já correu o mundo, sendo tida como um dos grandes legados de Carlo Acutis. Movido por uma intensa fé, o jovem italiano – que sucumbiu em 2006, com quinze anos de idade, a uma leucemia fulminante – colocou os seus amplos conhecimentos informáticos ao serviço da fé, ao criar várias páginas electrónicas voltadas para o desígnio da evangelização. «Em 2002, enquanto visitava uma exposição em Rimini, Carlo decidiu criar uma exposição sobre os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Antes da mostra ser lançada, era impossível prever o impacto espiritual que esta exposição viria a ter», salienta Joni Cheng. «Esta exposição já esteve patente ao público nos cinco continentes em milhares de paróquias e em mais de uma centena de universidades. Foi também promovida por várias Conferências Episcopais e importantes basílicas e santuários também acolheram a exposição de Carlo. Entre elas está o Santuário de Nossa Senhora de Fátima», remata a responsável.

Marco Carvalho