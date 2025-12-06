MONTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE À CÁRITAS DE HONG KONG E A OUTRAS INSTITUIÇÕES

População de Macau mobiliza-se para ajudar vítimas de Tai Po

A Cáritas de Macau angariou mais de meio milhão de patacas em donativos para as vítimas do incêndio no complexo residencial Wang Fuk Court, em Hong Kong. O montante acresce aos trinta milhões de patacas oferecidos pelo Governo de Macau às autoridades da vizinha Região Administrativa Especial para ajudar nas obras de reconstrução.

Em pouco mais de uma semana, a Cáritas de Macau recolheu mais de meio milhão de patacas em donativos destinados às vítimas do incêndio que, no final da passada semana, matou mais de 150 pessoas no Bairro de Tai Po, em Hong Kong.

Apesar de não ter lançado por iniciativa própria qualquer campanha de recolha de fundos para as vítimas, a organização de solidariedade social de matriz católica colocou as contas que detém no Banco da China (BOC) e no Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) ao dispor da população, depois de ter sido contactada por dezenas de pessoas, associações e instituições interessadas em fazer chegar o seu apoio. O montante entretanto angariado será posteriormente entregue à Cáritas de Hong Kong ou a outras instituições que estão a trabalhar no terreno com as vítimas da tragédia.

«A iniciativa não partiu da Cáritas. Neste caso concreto, a Cáritas serve apenas de plataforma para fazer chegar o dinheiro a Hong Kong. Foram muitas as pessoas que nos contactaram a disponibilizar-se para ajudar e nós prontificámo-nos a receber os donativos e a canalizá-los para Hong Kong», explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM. «No caso do incêndio de Tai Po, há bastante dinheiro a ser alocado para a ajuda às vítimas, mas as pessoas de Macau são muito generosas e ficaram muito tocadas com o que aconteceu e fizeram questão de fazer chegar a sua ajuda às vítimas, aos feridos e às famílias afectadas» complementou o secretário-geral da Cáritas local.

Para além de disponibilizar as referidas contas bancárias, a Cáritas disponibilizou, logo na noite de 26 de Dezembro, a sua linha de apoio psicológico aos residentes locais que tenham ficado emocionalmente abalados com a dimensão do incêndio. As solicitações, reconheceu Paul Pun, não foram muitas, mas a linha acabou por ser requisitada por residentes de Macau com outras preocupações: «Recebemos, sim, muitas chamadas de pessoas a inquirir como poderiam ajudar», acentuou o dirigente.

No último fim-de-semana, as autoridades de Macau anunciaram uma doação de trinta milhões de patacas para apoiar os trabalhos de resgate e recuperação do complexo habitacional Wang Fuk Court. De acordo com uma nota publicada pelo Gabinete de Comunicação Social, a doação será feita por intermédio da Fundação Macau.

