Onde a Igreja não é autónoma, eles lá estão!

A Sociedade do Verbo Divino, ou Congregação dos Missionários do Verbo Divino, vulgarmente conhecidos como Verbitas, é mais uma congregação religiosa clerical de direito pontifício, subordinada ao Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

A Societas Verbi Divini (S.V.D.) foi fundada há 150 anos, em Steyl, às margens do rio Mosa, nos actuais Países Baixos, a 8 de Setembro de 1875 pelo padre alemão Arnaldo Janssen. Não pôde fazê-lo na Alemanha devido à perseguição religiosa do Kulturkampf (“Luta pela Cultura”), liderada por Otto von Bismarck, contra os católicos germânicos.

Arnold [Arnaldo] Janssen (n. Goch, Alemanha, 5 de Novembro de 1837 – m. Steyl, Países Baixos, 15 de Janeiro de 1909) foi um sacerdote católico alemão, ordenado pela diocese de Munster em 15 de Agosto de 1861. Além do trabalho pastoral e do ensino da Doutrina Cristã, foi professor, passando, em 1873, a ser capelão e director espiritual no mosteiro das Ursulinas de Kempen. Desde 1867 assumiu o cargo de director diocesano do Apostolado da Oração, tendo estado na origem e direcção do jornal de língua alemã Kleiner Herz-Jesu Bote (em Português: Pequeno Mensageiro do Sagrado Coração).

O Kulturkampf (1871-1878) teimava em persistir na Alemanha, manietando o labor sacerdotal de Janssen, o que o fez mudar-se para a Holanda (hoje Países Baixos), mais precisamente para Steyl. Aqui abriu um Seminário em 1875 – a “Casa da Missão de São Miguel Arcanjo”, o rebento da congregação verbita. Muitos sacerdotes e seminaristas estavam a fugir da Alemanha, pelo que não poucos seguiram o mesmo caminho de Janssen, muitos vindo a juntar-se-lhe, o que fez com que a fundação de 1875 tivesse crescido e ganhado consistência rapidamente. O Seminário de Steyl foi o alfobre de muitos missionários verbitas, que rapidamente enxamearam pelo mundo da missão. Recordem-se aqui os dois primeiros missionários, Josef Freinademetz e John Anzer, que foram enviados para Hong Kong, a pedido do bispo Giovanni T. Raimondi. A Sociedade do Verbo Divino receberia, entretanto, a devida aprovação canónica em 1901.

Janssen também fundou duas congregações de irmãs religiosas: as Irmãs Missionárias do Espírito Santo (conhecidas como “Irmãs Servas do Espírito Santo”), em 8 de Dezembro de 1889, e as Irmãs Adoradoras do Espírito Santo (“Irmãs Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua”), em 8 de Setembro de 1896.

Arnaldo Janssen, superior geral dos Verbitas desde a fundação, faleceria com a Congregação em franca dilatação pelo mundo. O reconhecimento da Igreja pelo seu trabalho, zelo e esforço em prol da Missão estão na base da sua beatificação, a 19 de Outubro de 1975, por Paulo VI. Foi mais tarde canonizado por João Paulo II, em 5 de Outubro de 2003.

O objectivo principal da Congregação é levar a Palavra de Deus a todos os povos, especialmente onde o Evangelho ainda não foi proclamado ou foi insuficientemente anunciado. É uma congregação claramente missionária, estabelecida em mais de oitenta países; actua nas áreas rurais e urbanas, dando particular ênfase às dimensões bíblica (o Verbo Divino, o foco evangélico da Congregação) de justiça e paz, animação missionária, Comunicação Social e formação de lideranças nos territórios de missão. Um dos segredos do crescimento e da implantação em várias geografias é o cultivo de vocações nativas nas regiões onde actuam, formando uma comunidade internacional e diversa. Os verbitas procuram também trabalhar em locais onde a Igreja ainda não é auto-suficiente ou autónoma.

Em Portugal possuem a Província Portuguesa da Congregação do Verbo Divino, tendo entrado no País em 14 de Novembro de 1949, registando um crescimento assinalável que conduziu à erecção da província verbita a 10 de Janeiro de 1973. O escopo e carisma da Missão “ad gentes” é complementado com a animação missionária na Igreja local.

EM MACAU estabeleceram-se em 2007, mantendo presença assinalável no apoio à Diocese, com labor nas áreas educacional e pastoral. A sua comunidade é vizinha da igreja de São Lourenço.

Os verbitas são uma das maiores congregações missionárias da Igreja, assegurando uma alta vocacional considerável, mesmo quando a erosão tomou conta da renovação dos efectivos missionários ou do mundo católico em geral. É mesmo uma das congregações que registam crescimento, principalmente na Ásia. Estão presentes em 79 países, com cinco mil 754 missionários. 150 anos depois, a chama da obra missionária de Arnaldo Janssen continua bem viva!

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa