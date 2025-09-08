Dos últimos Impérios até à China

Hoje vamos recordar os Missionários Combonianos, ou Missionários Combonianos do [Sagrado] Coração de Jesus, ou mesmo Padres de Verona, cidade do Norte de Itália, de onde irradiaram para todo o mundo.

Os Combonianos são uma Congregação religiosa da Igreja Católica Romana, fundada por São Daniel Comboni (Limone sul Garda, 15 de Março de 1831 – Cartum, actual Sudão, 10 de Outubro de 1881). O carisma principal desta Congregação é a missão “Ad gentes”, entre os mais pobres e abandonados. São, canonicamente, uma Congregação religiosa clerical masculina de Direito Pontifício, fundada a 8 de Dezembro de 1871, em Verona, embora só tenha sido aprovada oficialmente pelo Papa (Pio X) a 19 de Fevereiro de 1910. A Congregação depende do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Em 22 de Junho de 1979 a Congregação foi renomeada para a designação canónica actual, “Missionários Combonianos do Coração de Jesus”.

Daniel Comboni é um santo da Igreja Católica. Nascido em 1831, com doze anos foi enviado a frequentar a escola em Verona, a 20 de Fevereiro de 1843, no Instituto Religioso de Verona, fundado por Nicola Mazza. Foi aí que completou os estudos em Medicina e Línguas (aprendeu Francês, Inglês e Árabe) e se preparou para o Sacerdócio, apelo que tinha vincado desde os dez anos de idade. A 6 de Janeiro de 1849 emitiu um juramento de que se juntaria às missões africanas, um desejo que nutria desde 1846, depois de ler sobre os mártires japoneses. Os seus dotes linguísticos eram evidentes, sendo que combinados com o zelo religioso contribuiriam para a vocação missionária e apostólica. Neste sentido, cumpriu a vocação em 31 de Dezembro de 1854, em Trento, recebendo a ordenação sacerdotal do bispo tridentino D. Johann Nepomuk von Tschiderer zu Gleifheim.

Em 1458 estava em Cartum, no actual Sudão, levado pelo seu fervor missionário, ali iniciando o múnus apostólico que deu sentido à sua vida e santidade. O seu labor e significância foram reconhecidos pela Santa Sé, que o nomearia Vicariato Apostólico da África Central a 31 de Julho de 1877, tendo recebido a ordenação episcopal a 12 de Agosto de 1877. Pouco mais de quatro anos esteve à frente do Vicariato Apostólico, pois, minado por febres e doenças tropicais, partiria para a Casa do Pai a 10 de Outubro de 1881, em Cartum, precisamente.

São João Paulo II reconheceu-lhe a santidade, beatificando-o a 17 de Março de 1996, e canonizando-o a 5 de Outubro de 2003. A vida e obra materializam-se, na missão, na espiritualidade e na instituição numa grande família composta pelos referidos Missionários Combonianos do Coração de Jesus (MCCJ), pelas Missionárias Combonianas “Pie Madre della Nigrizia” (SMC), pelo Instituto Secular das Missionárias Combonianas (ISMC) e pelos Leigos Missionários Combonianos (LMC). Actualmente, os Missionários Combonianos são cerca de mil e 800, entre sacerdotes e irmãos leigos, estando presentes em quarenta nações. As Missionárias Combonianas rondam as mil e 700, presentes em trinta nações. As Missionárias Seculares Combonianas somam cerca de 150, presentes em seis nações, e os Leigos Missionários Combonianos por volta de 150, presentes em quinze nações.

Em Portugal entraram a 24 de Outubro de 1947, erigindo canonicamente a província em 1 de Janeiro de 1969. A finalidade única e exclusiva do Instituto, a Missão, enquadrava-se bem no zelo apostólico português em torno do seu Império, onde os combonianos se tornaram activos e laboriosos missionários.

O mistério do Coração de Jesus, Bom Pastor, é parte importante da espiritualidade comboniana, qual impulso do empenho missionário junto dos “mais necessitados e abandonados”, que no tempo de Comboni eram os povos africanos. A evangelização junto de povos ou grupos humanos pouco ou nada evangelizados foi sempre um escopo comboniano, a par da “promoção dos valores do Reino”, como a Justiça e Paz e Integridade da Criação (JPIC).

EM MACAU

A Congregação chegou a Macau em 1992, com a missão de apoiar a Diocese na evangelização do território. Existe assim uma missão, a Comunidade São Zhao Rong MCCJ, no Norte da RAEM (Avenida de Venceslau de Morais, Edifício Lei Fung Kok, 13.º andar L/M), com três sacerdotes missionários em actividade. Desde 1998, os combonianos em Macau olham também para o espaço de missão apostólica na região da Ásia-Pacífico através de vários projectos. O objectivo é favorecer a partilha de recursos e meios com as dioceses por meio da formação do clero, dos religiosos e dos leigos. O espírito missionário de São Daniel Comboni toca também os corações em Macau e no Oriente.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa