Cura de Fé e Saúde

A Congregação das Missionárias Dominicanas do Rosário é um ramo relativamente jovem da grande Família Dominicana (Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão no Século XIII), mas com um fervor missionário intenso e global.

A Congregação foi fundada pelo padre Ramón Zubieta y Les, OP (1864-1921), e pela Beata Ascensión Nicol y Goñi (1868-1940), hoje conhecida como Madre Ascensión. Padre dominicano espanhol, com experiência missionária nas Filipinas, Ramón Zubieta foi nomeado vigário apostólico da vasta região da floresta amazónica do Peru (Urubamba e Madre de Dios) no início do Século XX. Enfrentando a urgência de evangelizar e prestar assistência a estas populações, o padre Zubieta procurou o auxílio de religiosas. Assim, em 1913, convidou Ascensión Nicol, que pertencia à Ordem Terceira Dominicana, para liderar um grupo de irmãs espanholas que trabalhassem na selva peruana. Dá-se então a criação da Congregação. Após um período de adaptação e trabalho, e diante da necessidade de uma congregação com um carisma especificamente vocacionado para a missão em situações de maior necessidade, foi erigida a Congregação das Irmãs Missionárias Dominicanas do Santíssimo Rosário, a 5 de Outubro de 1918, em Lima, no Peru. No âmbito do seu carisma, o objectivo-mor da Congregação é “evangelizar os pobres nas situações missionárias nas quais a Igreja apresenta mais necessidades”. Este foco na evangelização e na promoção humana em ambientes de pobreza e marginalização marcou a sua identidade até hoje.

Apesar de ter nascido na Amazónia, a vitalidade do carisma das Irmãs Missionárias do Rosário levou-as rapidamente a novas latitudes, seguindo o apelo do carisma dominicano. Recorde-se que, desde o Século XVI, a Ordem dos Pregadores (Dominicanos) se havia fortemente dedicado à evangelização no Extremo Oriente, através da Província de Nossa Senhora do Rosário, nas Filipinas. O rio Madre de Dios (Peru) é frequentemente usado como metáfora do local onde a sua missão se expandiu para o resto do mundo, incluindo a Ásia. Aquando da expansão para a Ásia, chegam a Macau.

O estabelecimento em Macau foi estratégico e motivado pela missão de servir os mais vulneráveis. As Irmãs aportaram no então território português na época em que este servia de refúgio e porta de entrada e saída para milhares de pessoas, vindo muitas delas do outro lado da fronteira em situação de grande carência. Neste quadro, a Congregação deparou-se com a necessidade de ajudar onde “a intervenção da Igreja fosse mais necessária”.

As Irmãs estabeleceram-se definitivamente em Macau no ano de 1949, com o objectivo principal de servir nas áreas da Educação, Serviço de Creches e Trabalho Pastoral. Na década de 1950, as Irmãs começaram a trabalhar em várias frentes assistenciais. Na Saúde, inicialmente, geriram uma clínica onde prestavam cuidados médicos aos mais pobres e aos refugiados, dado que tinham formação em Medicina e Enfermagem. Depois, na Assistência Social, asseguraram cuidados a crianças; e nos anos 60 dedicaram-se à Educação. A partir de 1958, a Congregação assumiu um papel fundamental nesta área de actividade. O exemplo mais notável é a gestão da Escola da Sagrada Família, no Bairro de San Kiu, que em 2018 celebrou sessenta anos de actividade sob a alçada da Congregação. O seu trabalho em Macau, tal como noutras missões, tem combinado o Serviço Médico/Social com o Ensino, procurando a promoção humana e cristã das comunidades.

Hoje, as Missionárias Dominicanas do Rosário são uma Congregação de Direito Pontifício, presentes em quatro continentes (América, Europa, Ásia e África). Tem como missão global procurar manter o carisma de “evangelizar os pobres”, e o seu trabalho abrange igualmente a Educação, a Saúde, o Trabalho Pastoral e a Acção Social, adaptando-se às necessidades contemporâneas dos vários países.

O trabalho continua a ser um testemunho vivo da fé e da dedicação de Ascensión Nicol y Goñi, beatificada em Roma a 14 de Maio de 2005 e reconhecida como uma das grandes missionárias do Século XX.

A história das Missionárias Dominicanas do Rosário é, portanto, um testemunho da vocação de itinerância e de serviço que levou o espírito dominicano da pregação e da caridade desde a Amazónia ao Extremo Oriente, incluindo a sua valiosa e duradoura contribuição para a comunidade de Macau.

Está também presente em Portugal, nomeadamente na diocese de Lisboa, onde mantém a sua Casa Central e de Acolhimento, situada na capital portuguesa (com morada na Rua Beata Ascensión Nicol). A comunidade em Portugal desempenha um papel importante na organização e sustentação da missão global da Congregação, servindo como ponto de ligação com a Europa. Em Portugal, a actuação das Missionárias Dominicanas do Rosário concentra-se nas mesmas áreas de actividade de outros países, em particular através da Procuradoria das Missões Dominicanas. A Congregação está vinculada ao Secretariado Nacional do Rosário, o que reflecte o seu foco na devoção a Nossa Senhora do Rosário.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa