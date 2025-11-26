Educação que rima com Missão

A Congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos (MNDA) é uma Congregação de Direito Pontifício, Missionária, Internacional, Mariana e Franciscana.

As obras pastorais das MNDA abrangem tarefas de evangelização, saúde, educação, formação de leigos, catequese, trabalho social e de promoção dos direitos da mulher.

A Congregação foi fundada em 1922, por Marie Florina Gervais (Madre Marie-du-Sacré-Cœur) e Chan Tsi Kwan (Madre Marie-Gabriel) em Sherbrooke, no Quebeque (Canadá). A Madre Marie-du-Sacré-Cœur nasceu no Canadá, em St-Césaire de Rouville, a 7 de Março de 1888, mudando-se mais tarde para Sherbrooke. No Verão de 1906, inspirada por uma forte vocação missionária, apresentou-se às Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, fundadas alguns anos antes. Aos dezoito anos de idade seria aceite na Congregação. Após efectuar votos temporários, em 1910, foi enviada para Cantão. Ao chegar, a superiora local confiou-lhe a direcção da Escola para Virgens, num grupo de mulheres catequistas e assistentes do clero. Na cidade chinesa foi-lhe confiada a tutela de uma menina, Chan Tsi Kwan, de doze anos de idade, para lhe ensinar Francês. Alguns meses depois, Chan Tsi Kwan foi baptizada. Antes dos seus votos perpétuos, Florina Gervais deixou as Missionárias da Imaculada Conceição e foi repatriada para o Canadá, interrompendo assim os seus planos iniciais. Então com 26 anos, voltou a morar com os pais, mas sem nunca desistir da vocação missionária.

Uma vez que desejava regressar à China, com o apoio do bispo D. Paul Larocque, de Sherbrooke, partiu para o Império do Meio a 25 de Julho de 1915, acompanhada por Laurence Lamoureux. As duas jovens chegariam a Hong Kong em 5 de Setembro, após uma escala no Japão. Pouco depois, Chan Tsi Kwan (mais tarde Madre Marie-Gabriel), a tal jovem que se convertera em Cantão, juntar-se-lhes-ia. Pouco depois, Laurence Lamoureux faleceu, tendo Florina, juntamente com Chan Tsi Kwan, regressado ao Canadá.

O primeiro núcleo da Congregação das Irmãs Missionárias de São Paulo do Oriente, cujo nome foi posteriormente alterado para Irmãs Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos, foi estabelecido no ano de 1919, em Lennoxville, com a bênção do bispo D. Paul Larocque. Inspiradas na espiritualidade de São Francisco de Assis, consideram-se agregadas na Família Franciscana.

A 8 de Setembro de 1922, a Congregação mudou-se para a Champlain Street, em Sherbrooke, e recebeu aprovação canónica. Juntamente com a fundadora e Marie-Gabriel, outras seis irmãs fizeram a sua Profissão, sendo que algumas semanas depois cinco delas partiram para a Província de Guizhou, na China. Não demorou muito tempo até que fosse aberto um noviciado chinês, o que levou várias irmãs a deixarem o Canadá para trabalharem com irmãs chinesas na China.

Reeleita superiora geral em 1940, a Madre Marie-du-Sacré-Coeur procurou refúgio na Taipa, em Macau, devido à Guerra do Pacífico, o que lhe tornou impossível governar a Congregação até Setembro de 1945, ano em que a guerra terminou. Regressou à casa-mãe em Lennoxville e no início do ano seguinte renunciou ao cargo de superiora geral, em carta dirigida ao bispo Desranleau. Um novo conselho foi eleito, vindo a reassumir o cargo no Outono de 1946. Viveria até Julho de 1979, quando morreu em Sherbrooke, depois de uma vida missionária activa e de grande zelo evangelizador.

Actualmente, as Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos continuam presentes em África, na América do Sul e, principalmente, na Ásia. Cerca de 130 irmãs mantêm uma presença acolhedora em onze países do mundo. O juniorato está localizado no Peru, supervisionado por oito irmãs de oito países. As religiosas desenvolveram um modo de vida em comunidade fraterna, partilhando tarefas e oferecendo apoio mútuo, o que as aproxima da vida das pessoas. Assim, as MNDA continuam o apostolado missionário no Brasil, Peru, Hong Kong, Macau, Filipinas, Vietname, Japão, Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo, países e regiões onde diariamente alimentam a obra de evangelização e de reforço das igrejas locais, atendendo às necessidades das comunidades. O compromisso missionário concretiza-se no serviço aos mais pobres e àqueles que ainda não ouviram a mensagem de Jesus Cristo.

As integrantes das diferentes comunidades espalhadas pelo globo mantêm-se atentas aos apelos da Igreja. Cumprem a vocação religiosa por meio da formação como religiosas, catequistas e leigas apostolas, e do trabalho junto da sociedade civil.

A Congregação estabeleceu-se em Macau em 1928 (ou 1927) para auxiliar na área da Educação. Começou por administrar o Colégio de Santa Rosa de Lima durante quatro anos. Para além do Ensino, foram essenciais na prestação de cuidados de saúde aos refugiados chineses expulsos da Birmânia (com mais afinco em relação aos bebés e às crianças), bem como aos leprosos de Coloane. Fundaram ainda uma clínica e uma creche para os mais pobres e desenvolveram uma actividade caritativa de relevo na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. A sua presença está hoje concentrada na Escola Nossa Senhora de Fátima, contígua àquela Paróquia.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa