MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO CELEBRARAM A EFEMÉRIDE

60 anos de missão em Macau

As Irmãs Missionárias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (MPS) celebraram, no passado sábado, 27 de Junho, o 60.º aniversário do estabelecimento da Congregação em Macau, cuja fundação data de 1934, no México.

Para o efeito, foi celebrada Missa na igreja de São Lourenço pelo padre Cyril Law, coadjuvado pelos padres Franz Gassner, SVD; Ronillo Ordenes, SVD; José Angel, SVD; e Felipe Bacalso, SJ. A Eucaristia foi dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

De acordo com uma nota enviada a’O CLARIM, na homilia, o padre Cyril Law destacou “o legado espiritual e material” das Irmãs. “Há sessenta anos, as pioneiras Irmãs Missionárias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro responderam ao apelo do Evangelho com imensa coragem, partindo para uma nova terra para estabelecer esta missão”, começou por assinalar o pároco da igreja de São Lourenço, acrescentando: “Um dos seus objectivos é dar a conhecer o Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, garantindo que o seu olhar maternal e a sua presença reconfortante cheguem a todos os recantos da nossa comunidade local. Os frutos da sua coragem estão profundamente entrelaçados no tecido da nossa diocese. Vemo-lo na sua dedicação incansável no Centro Juvenil de Mong Há, onde proporcionam um refúgio seguro e orientação espiritual aos nossos jovens. Vemo-la no Colégio Diocesano de São José, onde moldaram com amor as mentes e os corações de gerações de estudantes através do seu Ministério da Presença e, talvez de forma mais visível hoje em dia, vemo-la no seu compromisso inabalável com a assistência pastoral aos trabalhadores filipinos no estrangeiro – servindo como um farol de esperança, um santuário de fé familiar e uma família alargada para aqueles que se encontram longe das suas terras natais”.

Ainda segundo a mesma nota, a tarde de celebração teve início com a tradicional dança Karakol – originária das Filipinas –, executada por representantes das várias famílias que vêm acolhendo um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em suas casas. O referido ícone esteve exposto na igreja durante a celebração da Missa. Algumas crianças do Centro Juvenil de Mong Há prestaram homenagem à imagem, com a deposição de flores frescas no altar, simbolizando o crescimento e o futuro da missão da Congregação.

Após a Eucaristia, teve lugar um momento de convívio, preparado pelas Irmãs. Os participantes na Missa juntaram-se para saborear alguns pratos, tendo partilhado histórias e risos. “Reforçaram-se os laços de amizade, o apoio mútuo à missão e a fé partilhada que têm definido a missão das MPS desde 1966”, conclui a missiva.

A Redacção