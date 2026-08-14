MISSÃO ENCERRADA EM MACAU

Irmãs do Cenáculo despediram-se da Diocese

A Congregação de Nossa Senhora do Retiro no Cenáculo concluiu, oficialmente, a sua missão de longa data em Macau, tendo encerrado a respectiva casa comunitária no início do mês. Deste modo, as Irmãs do Cenáculo ou Religiosas do Cenáculo, também por estas duas designações conhecidas, marcaram o fim de um capítulo caracterizado pela oração, pela hospitalidade e pelo acompanhamento dos migrantes.

Em Macau desde Junho de 2012, a Congregação empenhou-se na área da orientação espiritual, por meio de várias actividades como, por exemplo, a realização de retiros e de iniciativas com o propósito de reforçar a amizade entre os elementos das diferentes comunidades que compõem o tecido social da RAEM.

Neste âmbito, as Irmãs do Cenáculo trabalharam activamente no Centro de Acção Pastoral para os Migrantes, dedicando-se em particular aos imigrantes filipinos.

Com o objectivo de assinalar o final da Missão em Macau, as Irmãs realizaram uma cerimónia formal de oração já durante o mês de Agosto e foram recebidas pelo bispo D. Stephen Lee no Paço Episcopal. Ao prelado agradeceram todo o apoio prestado pela Diocese ao longo dos anos que residiram no território.

A Congregação de Nossa Senhora do Retiro no Cenáculo é uma Congregação internacional, fundada em Lalouvesc (França) no ano de 1826. Tem como missão o objectivo de despertar e aprofundar a fé através de retiros, da direcção espiritual e de outras formas de educação religiosa. Está presente em catorze países.

A Redacção