MISSÃO: DIOCESE DE MACAU – 450 ANOS DE HISTÓRIA – 9

Padre Manuel Teixeira: jesuíta de obra, não de escrita

Não, não é ainda a vez do Monsenhor Manuel Teixeira (1912-2003), grande missionário de Macau no Século XX, que muitos dos estimados leitores recordam vividamente. Falamos hoje de um homónimo, de um dos primeiros missionários ocidentais em Macau, provavelmente o primeiro da Companhia de Jesus, juntamente com o padre Francisco Pérez e o Irmão André Pinto, que chegaram ao território em 1563, na companhia de Diogo Pereira.

A figura do missionário jesuíta Manuel Teixeira, activo em Macau na segunda metade do Século XVI, permanece ainda envolta numa relativa obscuridade documental – situação comum a muitos dos primeiros membros da Companhia de Jesus que operaram no Extremo Oriente – mas não por isso menos significativa no contexto da implantação do Cristianismo e da presença portuguesa na China meridional. A sua importância não reside tanto numa produção literária própria (como sucederia com figuras posteriores), mas antes na acção fundadora e estruturante que ajudou a moldar Macau como entreposto missionário, cultural e político.

Desde logo, importa situar Manuel Teixeira no quadro mais amplo da expansão jesuítica asiática, impulsionada por Inácio de Loyola e concretizada, entre outros, por Francisco Xavier. Após a chegada dos portugueses ao Sul da China e a progressiva fixação em Macau a partir de meados do Século XVI, a cidade tornou-se rapidamente um nó estratégico: porto intermediário entre Japão, China e Índia, mas também uma plataforma privilegiada para a evangelização do Extremo Oriente.

É neste contexto que surge Manuel Teixeira, cuja actividade se documenta a partir da década de 1560. Em 1563, chegou a Macau juntamente com outros missionários jesuítas, nomeadamente – como já referimos – Francisco Pérez e André Pinto. Esta data é particularmente relevante, pois corresponde a uma fase ainda incipiente da cidade, quando a presença portuguesa era tolerada, mas juridicamente precária, dependente das autoridades chinesas de Cantão e sujeita a constantes negociações políticas e comerciais.

A acção de Manuel Teixeira deve ser entendida sobretudo como fundacional. Em 1565, participou na construção da primeira residência jesuítica (junto à ermida de Santo António) e, depois, da primeira igreja em Macau, edificadas de forma rudimentar, com materiais locais, como palha – sinal claro da precariedade inicial da Missão. Estas estruturas não eram apenas espaços de culto, mas centros de organização missionária, locais de ensino e de acolhimento, e pontos de contacto entre culturas. A partir daí, Macau começou a consolidar-se como base permanente da actividade jesuítica na Ásia Oriental.

A evolução posterior destas primeiras fundações revela a profundidade do projecto iniciado por Teixeira e seus companheiros. Após incêndios sucessivos – fenómeno frequente numa “cidade” construída maioritariamente em madeira – os jesuítas reconstruíram e ampliaram as suas estruturas, culminando, já no final do Século XVI e início do Século XVII, na construção do complexo da igreja da Madre de Deus e do Colégio de São Paulo. Este colégio tornar-se-ia um dos mais importantes centros de formação intelectual e religiosa da Ásia, formando missionários destinados à China, ao Japão e ao Sudeste Asiático.

Neste sentido, a figura de Manuel Teixeira deve ser interpretada não tanto como um pensador isolado, mas como um agente de um projecto colectivo: a criação de uma infraestrutura missionária duradoura. A sua acção insere-se no modelo jesuítico de evangelização, caracterizado por uma forte aposta na Educação, na adaptação cultural e na aprendizagem das línguas locais – estratégia que viria a ser levada ao auge por figuras como Mateus Ricci. Ainda que não haja provas directas de que Teixeira tenha desempenhado um papel intelectual comparável ao de Ricci, é inegável que contribuiu para criar as condições institucionais que tornaram possível essa geração posterior.

Do ponto de vista histórico, a sua presença em Macau coincide com um momento decisivo: a transformação de um simples entreposto comercial numa cidade estruturada, com instituições religiosas, educativas e administrativas próprias. Como indicam fontes coevas, em poucas décadas Macau passou de um assentamento precário a um centro populoso e cosmopolita, integrando redes comerciais e missionárias que ligavam continentes. Neste processo, os jesuítas – entre eles Manuel Teixeira – desempenharam um papel central, actuando como mediadores culturais entre europeus e asiáticos.

Importa ainda sublinhar a dimensão simbólica da sua acção. A fundação de igrejas e residências não era apenas um acto religioso, mas também uma afirmação de presença e permanência. Num território onde os portugueses não detinham soberania formal, a construção de instituições duradouras equivalia a uma forma de legitimação prática. Assim, Manuel Teixeira surge como um dos primeiros arquitectos – no sentido institucional e espiritual – da Macau luso-cristã.

Não se trata de um “grande nome” da história intelectual jesuítica, mas a sua importância estrutural e fundacional é inegável. Representa aquele tipo de agente histórico cuja relevância não se mede pela produção escrita, mas pela capacidade de fundar, organizar e consolidar. Sem figuras como ele, dificilmente teria sido possível a expansão missionária posterior no interior da China ou a criação de redes educativas jesuíticas no Japão e noutras regiões.

Em suma, o jesuíta Manuel Teixeira deve ser compreendido como um missionário pioneiro, inserido na primeira geração de jesuítas estabelecidos em Macau, cuja acção contribuiu decisivamente para transformar a cidade num dos principais centros do Catolicismo asiático. A sua biografia, embora fragmentária, revela-nos um momento crucial da história global: o encontro entre a Europa e a Ásia mediado por instituições religiosas, onde homens como Teixeira desempenharam um papel discreto, mas fundamental na construção de pontes culturais e espirituais duradouras.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa