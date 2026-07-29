MISSÃO: DIOCESE DE MACAU – 450 ANOS DE HISTÓRIA – 20

Padre Gaspar Coelho: ténue linha entre Missão e Realpolitik

Hoje vou falar de um conterrâneo, de um sacerdote que foi uma figura pivot e importante na presença da Companhia de Jesus no Oriente e, acima de tudo, da missão católica.

No coração do Século XVI, quando o Império Português estendia os seus braços pelo Oriente e a Companhia de Jesus se afirmava como vanguarda da evangelização global, nasceu no Porto, por volta de 1529, Gaspar Coelho. Poucos jesuítas portugueses encarnaram tão plenamente o espírito aventureiro e estratégico da Ordem como este homem de fé, cuja vida se desenrolou entre as brumas do Atlântico, as monções do Índico e os portos estratégicos do Extremo Oriente.

Ordenado sacerdote após entrar na Companhia em Goa, na Índia Portuguesa, em 1556, Coelho rapidamente se distinguiu pela capacidade de liderança e pela compreensão das complexas dinâmicas políticas e comerciais que ligavam a Europa ao mundo asiático. A sua trajectória, marcada por uma passagem decisiva por Macau e pela China, ilustra como a missão jesuítica se entrelaçava com o comércio, a diplomacia e os equilíbrios de poder no Pacífico.

Após os primeiros anos na Índia, onde acompanhou altas figuras da Província Asiática, Coelho foi chamado para o Japão por volta de 1570, a convite de Francisco Cabral, então Superior da missão nipónica. O arquipélago vivia o turbulento período Sengoku, com daimios ambiciosos e uma sociedade aberta – ainda que cautelosa – às novidades trazidas pelos “namban” (“bárbaros do Sul”). Em terras japonesas, Coelho assumiu um papel activo na conversão de senhores feudais, como Omura Sumitada e membros do clã Arima, apoiando por vezes acções militares que favoreciam os cristãos. A estratégia, por vezes controversa, visava a erradicação de templos budistas e xintoístas em domínios convertidos, reflectindo a visão militante de uma Reforma Católica que via na Ásia um novo campo de batalha contra o Paganismo.

Em 1581, Coelho ascendeu a Superior e Vice-provincial da missão do Japão, cargo que ocupou até à sua morte em 1590. Foi um período de grande expansão do Cristianismo, com dezenas de milhares de convertidos, mas também de crescentes tensões com as autoridades centrais. O sacerdote manteve contactos constantes com Macau, o indispensável entreposto português na costa chinesa, que funcionava como base logística, centro de formação e porto de ligação vital entre Goa, o Japão e a própria China.

De Macau chegavam “reforços” de missionários, livros, instrumentos científicos e, sobretudo, o precioso comércio de seda chinesa trocada por prata japonesa – actividade em que os jesuítas participavam indirectamente para financiar a missão. Coelho viajou várias vezes para o território no Delta do Rio das Pérolas, onde coordenava o envio de navios, negociava apoios e preparava relatórios para Roma e para os superiores em Goa. Macau representou para ele um espaço de respiro estratégico, um “porto seguro” onde a presença portuguesa permitia planear a expansão no Japão e sonhar com a penetração no vasto Império Ming.

A relação com o Japão atingiu o auge – e o declínio – durante o seu período de Superiorado. Em 1586, encontrou-se com Toyotomi Hideyoshi, em Osaka, ocasião em que o unificador do Japão pediu navios portugueses para uma futura invasão da Coreia e da China. O jesuíta, num gesto audacioso, não só acedeu, como também sugeriu o envolvimento de tropas cristãs e de daimios convertidos. Esta conversa, aliada à construção de uma fusta de guerra jesuíta em Nagasaki, alimentou as suspeitas de Hideyoshi quanto a uma possível aliança entre cristãos e potências estrangeiras. Em 1587, o taiko emitiu o famoso édito de expulsão dos jesuítas, marcando o início de uma perseguição que, embora não fosse imediatamente aplicada com rigor, alterou para sempre o destino da missão. Coelho tentou, sem sucesso, obter armas de Macau, Manila e Goa para armar os senhores cristãos, revelando a dimensão política e militar que a evangelização assumira sob a sua liderança.

Embora centrada no Japão, a passagem do padre Gaspar Coelho por Macau e os seus contactos com a China foram determinantes. Macau não era apenas um entreposto comercial; era o núcleo da estratégia jesuítica para o Extremo Oriente, o lugar onde se formavam missionários destinados ao Japão e à China, e onde se articulavam os interesses da Coroa Portuguesa com os da Companhia. O jesuíta compreendeu como poucos esta rede: a seda de Cantão financiava os Seminários, os navios portugueses transportavam cartas ânuas (anuais) e os conhecimentos adquiridos na China (através de Macau) enriqueciam a abordagem cultural no Japão. A sua visão estratégica contribuiu para que a missão japonesa, apesar das crises, deixasse um legado profundo na História do Cristianismo na Ásia.

O nosso Gaspar Coelho faleceu em 1590, no auge das transformações que ajudara a desencadear. A sua figura, por vezes criticada pela excessiva politização da missão, revela um homem do seu tempo: erudito, audaz e profundamente convicto de que a Fé Cristã podia florescer em solo asiático, desde que apoiada pela astúcia diplomática e pela rede portuguesa que tinha em Macau o seu coração pulsante. Hoje, o seu nome perdura como símbolo de uma Era em que missionários jesuítas não eram apenas pregadores, mas também construtores de pontes entre civilizações, deixando marcas indeléveis na História do Japão, de Macau e do encontro luso-chinês. A herança deixada convida-nos a reflectir sobre o delicado equilíbrio entre o zelo evangelizador e o realismo político, num mundo em que a fé e o poder nunca deixaram de se entrelaçar.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa

LEGENDA: Armadura samurai do Período Sengoku