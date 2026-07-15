MISSÃO: DIOCESE DE MACAU – 450 ANOS DE HISTÓRIA – 18

Beato Diogo Carvalho: o “mineiro” missionário

O Beato Diogo Carvalho, SJ, nasceu no ano de 1578, em Coimbra, no então Reino de Portugal, filho de Álvaro Fernandes e Margarida Luís. Desde jovem manifestou uma profunda vocação religiosa, tendo entrado na Companhia de Jesus com dezasseis anos de idade, em 1594. O espírito missionário levou-o rapidamente para os caminhos da evangelização no Oriente, seguindo os passos de grandes figuras como São Francisco Xavier.

Pouco depois do noviciado, partiu para a Ásia. Passou por Goa e rumou depois para Macau, o importante entreposto português na costa da China, que na época servia como base estratégica para a missão jesuíta no Extremo Oriente. Foi precisamente em Macau que Diogo Carvalho completou os estudos de Filosofia e Teologia, sendo aqui ordenado sacerdote, em 1608. Macau representou para o padre Diogo não apenas um centro de formação académica e espiritual, mas também um ponto de partida decisivo para a sua vida missionária. Em Macau absorveu conhecimentos sobre as línguas e culturas asiáticas e preparou-se para os desafios que o aguardavam.

Em 1609, Diogo Carvalho chegou ao Japão, seduzido pelo sonho de continuar a obra evangelizadora iniciada por São Francisco Xavier. Aprendeu a língua japonesa e dedicou-se com zelo à pregação do Evangelho, primeiro nas ilhas Amakusa e depois em Quioto. Durante cerca de quatro anos exerceu o ministério com relativa tranquilidade, até que em 1614 o xogum Tokugawa Ieyasu emitiu um édito de proscrição contra os missionários cristãos. Diogo foi deportado, juntamente com dezenas de outros jesuítas para Macau, a bordo de juncos chineses. Esta estadia forçada em Macau reforçou os laços pessoais com o território, que funcionava como refúgio e centro de coordenação para os missionários expulsos.

Em Janeiro de 1615, partiu com outros jesuítas (como Francesco Buzomi e o irmão António Dias) para a Cochinchina (Dàng Trong, no Sul do actual Vietname). Aí permaneceu cerca de um ano, participando no estabelecimento das primeiras missões jesuítas na região, onde atendia especialmente cristãos japoneses refugiados. Não há registo credível de que tenha penetrado na Tartária (região vasta que englobava áreas da Sibéria, Mongólia e Manchúria) a partir da Cochinchina, conforme aludem algumas fontes com base em relatos dúbios de missionários.

O coração de Diogo Carvalho permanecia no Japão. Após este breve período na Cochinchina, regressou secretamente ao arquipélago nipónico em 1616, disfarçado de mineiro. Esta foi uma fase de intensa actividade clandestina: atendia comunidades cristãs perseguidas, sobretudo através do Sacramento da Confissão, e viajava para regiões remotas do Norte, como as províncias de Oshu e Dewa, servindo refugiados e mineiros de prata. Viajou duas vezes para a ilha de Ezo (actual Hokkaido), enfrentando condições extremas de frio e perigo, sempre usando o nome falso de Nagasaki Goroemon. As cartas aos superiores jesuítas, por ele escritas nestes anos, revelam um ânimo extraordinário, descrevendo as viagens arriscadas, as confissões nocturnas e a dedicação total à fé, apesar das perseguições.

No Inverno de 1623-1624, enquanto trabalhava na região de Sendai, foi descoberto, juntamente com um grupo de cristãos, devido às pegadas na neve. Capturado e levado para o tribunal local, recusou-se a apostatar. Juntamente com vários companheiros, foi submetido a um martírio cruel: foram atirados a um tanque de água gelada do rio Hirose, nus, alternando entre imersão no frio cortante e exposição ao vento gelado. Diogo Carvalho resistiu mais do que os outros, morrendo por fim, à meia-noite de 22 de Fevereiro de 1624, após cerca de dez horas de tormento. Teria à volta de 46 anos idade.

A sua beatificação ocorreu a 22 de Julho de 1867, por ordem do Papa Pio IX, integrado no grupo dos 204 Grandes Mártires do Japão. A respectiva festa litúrgica celebra-se a 17 de Julho (ou 22 de Fevereiro em alguns calendários). Diogo Carvalho encarna o ideal jesuíta da inculturação e coragem missionária: a passagem por Macau foi fundamental, não só para a formação sacerdotal, mas como porto seguro que o permitiu regressar ao Japão e prolongar o seu testemunho até ao martírio. A sua vida e morte continuam a inspirar, recordando o preço elevado da fé num tempo de grande hostilidade. A sua memória é celebrada liturgicamente pela Companhia de Jesus e na diocese de Coimbra, servindo como um símbolo de entrega e coragem missionária.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa