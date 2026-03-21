MISSÃO A ANGOLA REALIZA-SE ENTRE 7 E 24 DE AGOSTO

Jovens do Carmo vão ajudar na Diocese de Luena

Depois de Cabo Verde, a vez de Angola. A Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e a pastoral de língua portuguesa das paróquias do Carmo e da Sé estão a preparar uma nova missão juvenil, desta feita à diocese de Luena, a maior das catorze circunscrições diocesanas de Angola. Agendada para meados de Agosto, a iniciativa volta a ter como principal objectivo espalhar a semente da missão e ajudar os participantes a descobrir e a desenvolver a sua vocação missionária.

Seis jovens paroquianos, acompanhados pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, e pela irmã Maria Mãe de Deus, coordenadora da Catequese na igreja do Carmo, rumam a Angola, a 7 de Agosto deste ano, para uma experiência de serviço missionário que se irá prolongar por duas semanas. O grupo tem como destino o Centro-Leste do maior país africano de expressão portuguesa e leva esperança, cuidado e formação na bagagem.

«Vamos para uma zona rural da diocese de Luena, uma área onde os sacerdotes dehonianos estão presentes. Vamos trabalhar com eles enquanto lá estivermos», disse o padre Eduardo, em declarações a’ O CLARIM, acrescentando: «Os dehonianos cuidam de uma paróquia na diocese de Luena. É ali que vamos ficar baseados e é a partir dali que vamos desenvolver a nossa missão pelas aldeias da zona».

A exemplo do que sucedeu durante as duas primeiras missões, que tiveram a ilha cabo-verdiana de Santo Antão como destino, os jovens da paróquia do Carmo partem para Angola com objectivos muito específicos. Para além da assistência directa aos pobres, doentes e idosos, a viagem também deverá servir para formar animadores locais, que possam dar continuidade à actividade missionária. Entre os participantes estão duas estudantes de Medicina, que deverão conferir uma dimensão mais humanista à Missão, ao prestarem os primeiros socorros às populações locais e ao orientarem acções de sensibilização e prevenção sanitária.

«Para além das duas jovens cabo-verdianas que estão a estudar Medicina, há uma jovem angolana que está a estudar em Macau e um jovem nascido no território que também vão integrar a missão. Dois irmãos da nossa Congregação, que estão em Macau a estudar Teologia, também vão a Angola para acompanhar a Missão», explicou o padre Eduardo.

A viagem tem uma logística complexa, com alguns dos participantes a saírem directamente de Macau e outros de Portugal. Uma vez reunido em Luanda, o grupo deverá passar o fim-de-semana na capital angolana, antes de seguir para a província do Moxico, onde está situada a diocese de Luena. O regresso a Macau está agendado para 24 de Agosto.

Quanto ao financiamento do projecto, o grupo tenderá a utilizar o montante remanescente das missões a Cabo Verde, organizadas em 2024 e 2025, bem como a dinamizar actividades para angariação de fundos. Neste âmbito, está já a decorrer uma iniciativa: todas as semanas, após a Missa Dominical da igreja do Carmo, o adro acolhe a “Esplanada do Café”. Trata-se de um momento de confraternização e partilha que serve o propósito de recolher dinheiro para ajudar a custear as despesas relacionadas com a deslocação a Angola.

M.C.