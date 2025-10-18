MISSA, CRISMA, PROCISSÃO E CONVÍVIO ASSINALARAM A EFEMÉRIDE

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima comemorou 60 anos

O fim-de-semana foi de dupla celebração na igreja de Nossa Senhora de Fátima. No Domingo, a Paróquia comemorou os sessenta anos do seu estabelecimento com Missa Solene e jantar-convívio. Na segunda-feira, celebrou a festa paroquial com Missa, seguida de Procissão.

O bispo D. Stephen Lee presidiu a Missa Solene pelo 60.º aniversário do estabelecimento da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no passado Domingo. O prelado concelebrou a Eucaristia com o pároco da igreja, padre Michael Cheung, tendo administrado o Sacramento da Confirmação (Crisma) a cerca de quinze jovens.

Depois de concluída a missa comemorativa, D. Stephen Lee inaugurou, no salão paroquial da igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma exposição que reúne fotografias, documentos e objectos litúrgicos, e que passa em revista seis décadas de trabalho pastoral e litúrgico em prol da população dos bairros mais a norte de Macau.

As celebrações do 60.º aniversário encerraram com a realização de um jantar-convívio nas instalações do Colégio Diocesano de São José n.º 5. A refeição juntou à mesa cerca de trezentos paroquianos, aos quais foi oferecida uma recordação evocativa da efeméride: uma pequena garrafa de água benta com o brasão da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

As comemorações serviram ainda para veicular, sobretudo junto das gerações mais jovens, uma mensagem de apoio à vida. Para o efeito, o padre Michael Cheung convidou o Centro de Apoio à Vida Santa Gianna a associar-se aos festejos. A organização, localizada na diocese de Hsinchu, em Taiwan, que presta apoio a adolescentes grávida, mães necessitadas e a irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade, aproveitou a deslocação a Macau para efectuar uma venda solidária, com o intuito de financiar as actividades que desenvolve.

Para além de zelar por mães em situação de carência social, o Centro de Apoio à Vida Santa Gianna realiza actividades como a “Marcha pela Vida” e os “40 Dias de Oração pela Vida”, iniciativas que têm como principal objectivo promover a protecção e o respeito pela vida.

Num fim-de-semana de múltiplas comemorações, a festa estendeu-se a segunda-feira, dia em que a paróquia comemorou a Solenidade de Nossa Senhora de Fátima. A última das aparições da Virgem Maria aos pastorinhos foi celebrada com Missa Solene ao final da tarde, à qual se seguiu a tradicional Procissão que percorre algumas das principais artérias do Bairro de Toi San e do extremo-norte da Península de Macau.

