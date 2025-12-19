Mensagem de Natal do Bispo para o ano de 2025

Passando pelo Ano Jubilar:

Uma Oração para Perseverar na Esperança entre as Provações

Caros Irmãos e Irmãs em Cristo,

«Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n’Ele, e Ele agirá» (Salmo 37, 5)

Todos os anos, no Natal, celebramos com gratidão e reverência o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. O Natal recorda-nos que Deus não é distante nem remoto, mas entrou na história humana e aproximou-Se das nossas vidas. Quando confiamos o nosso caminho ao Senhor e depositamos a nossa confiança na Sua orientação, podemos continuar a nossa jornada com esperança, mesmo quando o caminho à frente não é claro.

O Evangelho diz-nos que na noite do nascimento de Cristo, a luz gloriosa de Deus brilhou primeiro sobre os pastores de Belém. Eles estavam entre os mais marginalizados e esquecidos da sociedade; no entanto, foram os primeiros a receber a Boa Nova. Isto recorda-nos que o amor de Deus não conhece fronteiras de estatuto ou de distância. Ele aproxima-Se dos pobres e aflitos, caminha com aqueles que sofrem e concede o Seu amor infalível a todos os que Lhe pertencem. A esperança do Natal é uma luz acesa no meio da escuridão.

No entanto, também temos plena consciência de que o nosso mundo permanece profundamente ferido. Nos últimos anos, os conflitos armados no Médio Oriente e a guerra prolongada entre a Rússia e a Ucrânia continuaram sem cessar. Desastres naturais e incidentes trágicos atingiram muitas regiões, incluindo fortes inundações na área de Pequim-Tianjin-Hebei, um incêndio devastador em Hong Kong e o recente tiroteio na praia de Bondi, em Sydney. Tais eventos trouxeram perda e incerteza a inúmeras famílias. Em momentos como estes, as pessoas compreensivelmente sentem-se cansadas, vulneráveis e até desanimadas. É precisamente nesta realidade que o Natal revela o seu significado mais profundo, não apenas como uma época de calor e festividade, mas como um apelo profundo para erguermos novamente os nossos olhos para o Senhor, que escolhe caminhar connosco.

O Papa Leão XIV, numa Audiência Geral recente, recordou-nos: “Não fomos criados para a falta, mas para a plenitude – para nos rejubilar com a vida, e com a vida em abundância”. O Santo Padre também observou que “Jesus não faz descer uma resposta ‘do alto’, distanciada da nossa dor. Em vez disso, Ele caminha connosco – por uma estrada que é muitas vezes difícil, dolorosa e misteriosa”. Só Cristo pode conceder-nos a verdadeira e duradoura paz ao longo da nossa jornada, sustentando-nos e preenchendo-nos mesmo no meio do cansaço e da ansiedade. Esta paz perene brota do olhar amoroso de Deus. Somos chamados a confiar que o Seu olhar nunca se desvia daqueles que estão a suportar dificuldades e tristezas. Como os pastores de Belém, os mais frágeis e facilmente esquecidos, que foram os primeiros a serem vistos por Deus e chamados a dar testemunho da Boa Nova, aqueles que encontram Cristo e respondem ao Seu chamamento descobrem uma vida cheia de paz e louvor. Este é o mistério proclamado no Natal: Deus connosco.

Ao olharmos para trás, para o Ano Jubilar que agora se aproxima do fim, a nossa Diocese continuou a seguir a sua direcção pastoral estabelecida, esforçando-se em todos os níveis para viver esta esperança. Sabemos que a esperança não pode permanecer um slogan; ela deve ser praticada com paciência e fidelidade na vida quotidiana. Por esta razão, continuamos os nossos esforços nas quatro áreas principais de enfoque pastoral: educação, serviços sociais, família e juventude, procurando responder às necessidades do nosso tempo e permitir que a luz do Evangelho ilumine pessoas e situações concretas.

Nas áreas da educação e dos serviços sociais, a Diocese manteve-se comprometida em defender o valor da vida e a dignidade de cada pessoa. Ao promover uma educação baseada em valores, enraizada em Cristo, que é “o Caminho, a Verdade e a Vida”, esperamos ajudar os jovens a encontrar direcção no meio da confusão de valores em conflito. Ao mesmo tempo, colocámos ênfase particular no cuidado com os idosos e com os que são pobres, doentes ou vulneráveis, esforçando-nos, através do acompanhamento e do apoio concreto, para garantir que eles se sintam respeitados, valorizados e nunca esquecidos.

No que diz respeito às famílias, às comunidades eclesiais e ao ministério da juventude, continuamos a apoiar as famílias no seu crescimento na fé e no amor e a acompanhar os jovens enquanto discernem o seu caminho e constroem esperança numa época incerta. A família é a primeira escola da fé, enquanto os jovens carregam a promessa do futuro. À medida que nos aproximamos do marco significativo do 450.º aniversário da Diocese, este momento não é apenas um olhar para a história, mas um testemunho alegre e grato que atesta o cuidado e a orientação perenes de Deus ao longo da passagem das gerações. Herdeiros desta graça, somos chamados a transmitir a fé, a esperança e a caridade de uma geração para a seguinte, para que a alegria do Evangelho possa continuar a ir de Macau para o mundo.

Nesta época natalícia, aproximemo-nos, uma vez mais, dos presépios e contemplemos o Salvador que Se fez carne por nossa causa. Possamos confiar os caminhos das nossas vidas – pessoais, familiares e comunitários – ao Senhor, confiando na Sua orientação. Que a paz de Cristo repouse sobre aqueles que sofrem e fortaleça os corações cansados. E que a esperança do Natal ilumine o nosso caminho, conduzindo-nos ao amor de Deus para superarmos as provações e dificuldades e avançarmos com corações gratos.

Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vos traga paz e esperança.

+ D. Estêvão Lee Bun Sang

Diocese Católica de Macau