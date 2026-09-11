MELHORAR A FORMAÇÃO DOS PAIS É UMA DAS PRIORIDADES

Sé Catedral: Catequese arranca a 20 de Setembro

O novo ano catequético na paróquia da Sé arranca no próximo Domingo, 20 de Setembro, com a apresentação dos catequistas e a distribuição das turmas. Num ciclo pastoral sem grandes novidades, a prioridade passa por melhorar a formação espiritual dos pais, revela o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

A Catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé tem início no dia 20 de Setembro. A primeira sessão, que decorre logo após a Eucaristia Dominical, deverá servir apenas para apresentar os catequistas e distribuir as turmas.

A exemplo do que tem sido a norma nos últimos anos, a pastoral de língua portuguesa da igreja da Sé Catedral volta a oferecer diferentes modelos de formação espiritual, subdivididos pelos nove anos tradicionais de Catequese infanto-juvenil, por uma turma de pré-Catequese para crianças em idade pré-escolar e por um programa de Catecumenato (Catequese de adultos).

«Na paróquia da Sé existe, desde há três anos, um grupo de crianças de quatro e cinco anos de idade, inscritas naquilo que denominamos de pré-Catequese. Normalmente, na pré-Catequese os catequistas são os jovens que foram crismados no último ano», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

«Se contabilizarmos o Catecumenato, teremos onze grupos de Catequese na paróquia da Sé. O Catecumenato destina-se a quem não foi baptizado, a quem não recebeu a Primeira Comunhão ou a quem não fez o Crisma. No ano passado tivemos sete pessoas. Algumas delas foram baptizadas já depois de adultas. É um grupo que é acompanhado por mim pessoalmente, uma vez por mês. No total teremos dez sessões, entre Setembro e Maio», acrescentou.

O número de catequizandos inscritos para o novo ciclo pastoral ainda não é definitivo. Em 2025, frequentaram a Catequese um total de 84 crianças e sete adultos, acompanhados por um corpo de quinze catequistas. O panorama não deverá ser muito diferente, ainda que as inscrições nos escalões mais jovens tenham vindo progressivamente a cair ao longo dos últimos anos. «Desde 2022 ou 2023, temos vindo a registar uma grande diminuição no número de crianças inscritas nas primeiras turmas. Antes, o primeiro ano de Catequese tinha sete, oito crianças. Agora temos três ou quatro», referiu o sacerdote. Segundo ele, «a Catequese em Português, na paróquia da Sé, está razoavelmente estabilizada, mas sempre com este desafio latente. No futuro, muito provavelmente, irá sentir-se uma diminuição no número de pessoas nos escalões etários mais novos».

Como resposta aos desafios pastorais actuais, a prioridade para o novo ano foca-se na capacitação espiritual de pais e tutores. Entre os meses de Janeiro e Abril, estão planeadas reuniões mensais e sessões formativas destinadas aos pais. O objectivo é estender os frutos da evangelização a toda a família. «O nosso objectivo é fazer um trabalho mais próximo dos pais, para evangelizarmos a família toda e não apenas a criança. Uma vez por mês, principalmente entre os meses de Janeiro e de Abril, vou ter reuniões com os pais, divididos em pequenos grupos e preparar também sessões de Catequese destinadas às famílias. Um dos objectivos este ano é melhorar a formação dos pais», concluiu o padre Daniel.

Marco Carvalho