MACAU REJUBILA COM ELEIÇÃO DE PAPA MISSIONÁRIO

Leão XIV é sinal de esperança para a Igreja

Em Macau, a comunidade católica encara com esperança e optimismo a eleição de Leão XIV. Primeiro Papa agostiniano e o segundo oriundo do continente americano, o novo Pontífice é visto como a escolha acertada para guiar a Igreja, apesar das adversidades, e renovar a confiança da Humanidade no amor de Deus.

Um sinal de graça, misericórdia e luz. Para o padre Rafael Gemelli Vigolo, MCCJ, pároco da igreja de São José Operário, a eleição papal de D. Robert Francis Prevost renova a esperança de uma Igreja profética e missionária, com uma faceta pastoral, atenta aos desafios do seu povo.

O sacerdote, que a exemplo do agora Papa Leão XIV fez trabalho de evangelização no Peru, acredita que a experiência missionária que o novo Pontífice desenvolveu na diocese de Chiclayo vai moldar o Pontificado que agora se inicia. A experiência no terreno – argumenta o padre Vigolo – confere ao Santo Padre uma dimensão pastoral que o aproxima do legado do seu antecessor, o Papa Francisco. «A minha primeira reacção, ao saber que ele é o nosso Papa, foi de alegria», revelou o missionário comboniano. «Pelo que li e ouvi, é uma pessoa bastante espiritual e o mundo precisa de um Papa assim; um Papa que esteja perto das pessoas, que entenda o seu sofrimento, principalmente daqueles que mais precisam. Neste aspecto concreto, o Papa Leão XIV segue a mesma linha do Papa Francisco. Acredito que vai tentar colocar a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, em prática. A exemplo de Jesus, o nosso Papa optou também por estar, ao longo da vida, por entre aqueles que mais precisavam. Tal como Jesus, esteve junto das pessoas, dos doentes, dos pobres, dos pecadores», acrescentou.

A vivência missionária e a experiência da fé tida em tempos de guerra no Peru são factores que prepararam o Papa Leão XIV para o que poderá ser um Pontificado aberto às pessoas e ao mundo, com uma natureza vincadamente pastoral, no entender do padre Vigolo. «Quando se vivencia estas realidades, quando se partilha a vida com o povo e quando se vê e sente o sofrimento das pessoas, é algo que tem impacto e acaba por nos mudar. Faz com que nos tornemos mais humanos e mais misericordiosos, no sentido de abraçar as pessoas e de partilhar o sofrimento dela», explicou o sacerdote. «Por aquilo que li depois do Conclave, os cardeais queriam um Papa que tivesse experiência pastoral, que soubesse estar no meio do povo, e essa é uma experiência que o Papa Leão XIV tem inegavelmente».

À CIDADE E AO MUNDO

O padre Dominique Tyl, SJ, reconhece que a experiência missionária do novo Papa irá acrescentar uma dimensão extraordinária ao Pontificado que agora inicia, criando expectativas positivas quanto ao futuro da Igreja Católica.

O sacerdote jesuíta, que celebrou no último Domingo o 50.º aniversário da sua ordenação sacerdotal (ver entrevista na página 5), considera o percurso pastoral de D. Robert Prevost uma mais-valia, estando a aguardar a publicação do primeiro documento papal do Santo Padre, por forma a conhecer melhor o seu pensamento. «O Papa Leão XIV foi missionário no Peru e há aí uma mais-valia. Não tenho nada contra os ricos, mas esta dimensão, a do trabalho que ele desenvolveu com os mais pobres, não é algo que possa ser apagado. É um legado que irá permanecer», sustentou o antigo director da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São José. Segundo ele, «o próprio nome que ele escolheu, Leão XIV, é também um indício da direcção que pode vir a dar ao seu Pontificado. Diria que terá de enfrentar bastantes problemas, mas tenho a certeza que a dimensão sinodal que o Papa Francisco abriu não se vai desvanecer e será mantida viva. Temos, é claro, de esperar pela sua primeira mensagem, pela sua primeira Carta Encíclica, para compreender melhor o que o Papa Leão XIV vai fazer. Não me parece, no entanto, que a Igreja possa abandonar essa dimensão», disse o padre Dominique.

A escolha de Leão XIV para nome papal denota, na perspectiva de Martyn Percy, a intenção de garantir que a Igreja se mantém aberta e atenta aos desafios e aos problemas com que a Humanidade se depara. O teólogo, professor da Universidade de São José e actual responsável pelo Centro de Investigação para a Memória e Identidade Xavier, espera um Papa interveniente, atento às dinâmicas da sociedade e capaz de confrontar os poderes instituídos. «Na qualidade de teólogo anglicano e especialista em Eclesiologia, diria que Leão XIV é o Papa de que a Igreja e o mundo necessitam neste momento. A Igreja universal necessita de um líder espiritual que possa ser sinónimo de continuidade na fé, mas que possa também falar a verdade nos tempos conturbados que vivemos», defendeu.

«Leão XIII é hoje recordado pela defesa dos direitos dos pobres e dos trabalhadores. Ao assumir o mesmo nome, [Leão XIV] sinaliza a mesma coragem e um posicionamento similar. Enquanto missionário, ajudou os outros, foi solidário e defendeu os pobres e marginalizados. São boas notícias para a Igreja. Esta abordagem missionária pode ser ainda mais amplificada a partir do Vaticano», sublinhou Martyn Percy.

Do Papa Leão XIV, Elias Colaço espera apenas que se mantenha fiel a si mesmo. Membro do grupo responsável pela animação da Eucaristia na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Colaço referiu que o Santo Padre já deu provas de que é a pessoa certa para liderar a Igreja, pelo que deseja apenas que o faça por muitos e bons anos: «É alguém que tem um percurso terreno muito naquilo que diferencia a Igreja, que é a evangelização e a missão. Foi um evangelizador e foi missionário. Por isso, vejo esta escolha com bons olhos. Acredito que será um bom Papa. Atendendo à sua idade, antevejo um bom Pontificado». E concluiu: «Não sou apologista de que o que importa é a continuidade do trabalho do Papa Francisco. Cada Papa tem a sua linha de pensamento e tem que fazer o seu trabalho. O Papa Francisco fez um excelente trabalho e o Papa Leão XIV vai seguir o seu próprio caminho. Será um Papa muito próximo do povo de Cristo».

M.C.