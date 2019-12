MACAU BEER TEM NOVA IMAGEM

Um brinde às Ruínas de São Paulo

A Macau Beer apresentou no dia 22 de Novembro o novo visual da sua marca. De acordo com uma nota de Imprensa, emitida em conjunto pela Macau Beer e pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), “com as Ruínas de São Paulo, um dos monumentos mais emblemáticos de Macau, como característica principal, o novo design está assim mais alinhado com a cultura local”.

Para assinalar o lançamento da nova imagem, a Macau Beer e a CCILC organizaram um evento na Residência Consular do Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Na ocasião, a empresa cervejeira, “em comemoração do vigésimo aniversário do retorno de Macau à pátria, ofereceu uma cerveja aos convidados, exclusivamente fabricada pelo especialista japonês Shiraiwa Yasunao”.

O presidente da CCILC, João Marques da Cruz, afirmou que «com o futuro desenvolvimento da Zona da Grande Baía e a iniciativa nacional “Uma Faixa, Uma Rota”, Macau está a tornar-se num dos centros mais importantes da região, havendo grandes oportunidades e potencial para expandir a rede de negócios da China continental, Portugal e Macau», tendo acrescentado que «a Câmara procura orientar os seus parceiros de negócio na China e nos Países de Língua Portuguesa a estreitar laços através de vários meios por forma a participarem directamente no trabalho de promoção do desenvolvimento de Macau como plataforma de serviços de cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa».