LEITURA E DEBATE SOBRE A ENCÍCLICA DO PAPA LEÃO XIV

Magnifica Humanitas em análise no Instituto Salesiano

A Comissão Diocesana para a Formação Catequética organiza, ao início da noite de 10 de Julho, uma sessão de leitura e reflexão intitulada “Inteligência Artificial a dominar. Para onde vai a ética?”. A iniciativa, que terá lugar no auditório do Instituto Salesiano, na paróquia de São Lourenço, tem arranque previsto para as 19 horas e 30, e propõe uma análise aprofundada da Magnifica Humanitas, a primeira Encíclica do Papa Leão XIV.

Publicada no final de Maio, a primeira Carta Encíclica do Papa Leão XIV está centrada na salvaguarda da dignidade humana perante os desafios com que a Inteligência Artificial confronta a Humanidade. A iniciativa conta com as intervenções de Li Gang, professor da Universidade de Turismo de Macau, e do padre Martin Yip, docente no Seminário do Espírito Santo, na vizinha diocese de Hong Kong, e responsável pelo ensino das disciplinas de ética no curso de formação de professores de Religião e Moral ministrado pela Universidade de São José.

A sessão de reflexão visa suscitar o debate sobre questões contemporâneas cruciais, nomeadamente sobre a possibilidade de a Inteligência Artificial poder vir a aprisionar o Ser Humano a novas formas de dependência. Em análise estarão ainda a responsabilidade ética dos programadores, a neutralidade ou eventual enviesamento dos algoritmos, o impacto da tecnologia na produção de conteúdos digitais e a atribuição de responsabilidades em conflitos mediados por tecnologias autónomas. A leitura da Encíclica Magnifica Humanitas serve de ponto de partida para o debate de ideias.

“A nossa Comissão vai organizar uma sessão especial de leitura, dedicada ao estudo da Magnifica Humanitas, a mais recente Encíclica do Papa Leão XIV, publicada no mês passado e que aborda directamente as dimensões éticas da Inteligência Artificial. Portanto, ao passo que a 27 de Junho, numa outra acção de formação, vamos abordar a aplicação da Inteligência Artificial, na tarde de 10 de Julho vamos ter uma outra oportunidade para estudar este documento, com uma sessão de leitura de duas horas”, explica a Comissão Diocesana para a Formação Catequética, numa resposta por escrito enviada a’O CLARIM. “A sessão estará dividida em duas componentes analíticas. Primeiro, vamos elucidar certos mecanismos da Inteligência Artificial de uma perspectiva tecnológica e as ratoeiras éticas que acarretam. O segundo orador vai analisar estes riscos tecnológicos através da lente da teologia moral católica, identificando os desafios para a sociedade que tais riscos lhe colocam ao abrigo dos princípios da Doutrina Social da Igreja. Vamos procurar discernir as atitudes e as directrizes operacionais que nós, como católicos, devemos adoptar”, refere a organização.

A iniciativa enquadra-se num esforço mais alargado da Comissão Diocesana para a Formação Catequética em promover a literacia digital e ética. A entidade promove já este sábado uma acção de formação, focada na “Inteligência Artificial, Meios de Comunicação Social e Evangelização” com o objectivo de capacitar catequistas e educadores para o uso responsável destas ferramentas, integrando-as de forma ética na transmissão da Fé e na criação de conteúdos pedagógicos, em consonância com as orientações da Encíclica Magnifica Humanitas.

M.C.