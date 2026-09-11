JUBILEU DIOCESANO TRAZ ALEJANDRO CONSOLACION II A MACAU

Órgão de Tubos: Sé Catedral acolhe Ciclo de Concertos

A igreja da Sé Catedral acolhe, durante o mês de Novembro, um prestigiado ciclo de três concertos de órgão que se insere no vasto programa comemorativo do 450.º aniversário da diocese de Macau.

A iniciativa traz ao território o organista e compositor filipino Alejandro Consolacion II e tem como principal objectivo celebrar a rica tradição de Macau em termos de Música Sacra.

O novo órgão de tubos da Sé Catedral, recorde-se, foi formalmente inaugurado a 25 de Novembro de 2025, num concerto que teve como convidado de honra o organista de Notre-Dame de Paris, Thierry Escaich.

O destaque do ciclo de concertos recai sobre o recital inaugural, agendado para a tarde de 1 de Novembro, dia em que a Igreja Católica comemora a Solenidade de Todos os Santos. Trata-se da estreia em Macau de Alejandro Consolacion II, um dos principais concertistas e compositores da sua geração.

Antigo bolseiro do Coro do Colégio de Westminster, Consolacion obteve uma licenciatura em Execução de Órgão, conferida pelas Reais Escolas de Música de Londres. Como intérprete, o organista – actua com regularidade em recitais e festivais em países e regiões como os Estados Unidos, Filipinas e Hong Kong – é conhecido pela sua grande capacidade de improvisação e por uma ligação profunda à tradição musical erudita, na sua vertente sacra.

O ciclo de concertos comemorativos do Jubileu Diocesano prossegue no sábado, 14 de Novembro. Entre as 15:00 e as 16:00 horas, a Sé Catedral será palco do concerto “Órgão – Louvor e Acção de Graças”, interpretado por Ester Wong. A organista local vai procurar demonstrar as características únicas do órgão de tubos.

Por fim, a 28 de Novembro, das 20:00 horas às 21 horas e 30, a Sé irá acolher a “Noite de Música Coral e de Órgão Francesa”, uma iniciativa conjunta da diocese de Macau e do Festival de Canto Coral de Hong Kong. O evento deverá juntar três organistas – Anne Lam, Chere Ko e Carol Sou – e três coros – Coro do Festival de Canto Coral de Hong Kong, o Coro Vox Antiqua e Coro Diocesano de Macau – para um concerto em que serão interpretadas obras do período romântico francês. O recital encerra um mês dedicado à exaltação da Música Sacra e organística na Sé Catedral.

M.C.