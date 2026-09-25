JOVENS IRÃO ESTAR NO TERRITÓRIO ATÉ 3 DE OUTUBRO

Estudantes brasileiros em Macau para intercâmbio cultural e religioso

Um grupo de estudantes e representantes do Colégio e Faculdade São Luiz, da cidade de Brusque, no Sul do Brasil, está em Macau para um inédito período de intercâmbio. A iniciativa, que arrancou a 15 de Setembro e se estende até 3 de Outubro, materializou-se ao abrigo do programa de mobilidade estudantil da comissão EDUCARE, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), e surge na sequência de um convite endereçado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, à instituição brasileira de Ensino.

A’O CLARIM, o padre Silvano João Costa, SCJ, director do Colégio e Faculdade São Luiz, explicou que a comissão EDUCARE promove, entre outras competências, o contacto entre todas as instituições educacionais dehonianas espalhadas pelo mundo. Em Macau, a Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus não tutela directamente nenhuma escola ou colégio, mas o trabalho desenvolvido pelos missionários dehonianos nas frentes pastoral e educativa bastou para convencer os responsáveis pelo Colégio São Luiz.

«A Congregação Dehoniana tem mais de quatro dezenas de escolas espalhadas pelo mundo. No âmbito da Comissão EDUCARE, que como o próprio nome indica supervisiona os aspectos relacionados com a Educação, temos um projecto que se propõe fortalecer a identidade dehoniana das nossas escolas. Um dos itens do processo de fortalecimento desta identidade passa pela promoção de vivências em outras escolas», disse o padre Silvano, acrescentando: «Em Macau não há uma escola dehoniana, mas os nossos padres ajudam no processo educacional. Trabalham com as escolas locais, como capelães ou assistentes pastorais. Quando o padre Daniel entrou na comissão EDUCARE e se apercebeu do tipo de vivências que o Colégio proporciona aos alunos, sugeriu que fizéssemos uma vivência cultural, religiosa e educacional em Macau. A proposta foi muito bem aceite pelo Colégio e também pelos pais e alunos, uma vez que o Brasil, tal como Macau, ainda preserva uma raiz portuguesa muito evidente».

EDUCAÇÃO, CULTURA, RELIGIÃO

A relevância da influência cultural – e religiosa – portuguesa no território é um dos factores de destaque, numa estadia que deverá servir, sobretudo, para que os jovens brasileiros desenvolvam estratégias de imersão na cultura local. O programa de intercâmbio tem como principal objectivo proporcionar aos cinco alunos participantes – três rapazes e duas raparigas – uma vivência aprofundada nas vertentes cultural, histórica, social e religiosa da RAEM, tendo como ponto de partida os laços históricos e linguísticos que unem o Brasil e Macau. «Objectivamente, qual é o propósito da nossa presença aqui em Macau? Antes de mais, como dizia, é fortalecer a nossa identidade dehoniana nos trabalhos do apostolado dos nossos religiosos e padres, no caso de Macau junto à comunidade dehoniana que trabalha com as escolas, como é o exemplo do padre Daniel e de outros padres. O objectivo é ainda o de conhecermos toda a realidade cultural, religiosa e educacional aqui de Macau», referiu o padre Silvano. «Queremos que os nossos alunos passem por uma experiência de imersão cultural, que percebam de facto como o povo de Macau vive. Há também a vivência religiosa: a participação nas missas, a visita aos templos e às igrejas. Estivemos na paróquia de São José Operário, com os missionários combonianos e os nossos alunos adoraram a experiência de Missão que está a ser desenvolvida na Paróquia. Vamos ainda visitar escolas e Universidades. Queremos que eles saiam daqui com vivências factuais e com a oportunidade de aprender», especificou o sacerdote.

Para além do padre Silvano, a comitiva do Colégio e Faculdade São Luiz é constituída pela professora Mariane Werner Zen, coordenadora do programa bilíngue da instituição dehoniana de Ensino, e por cinco alunos com idades compreendidas entre os quinze e os dezoito anos: Lucas Muller Coelho, Pedro Alexandre Fischer Sgrott, Alois Baumgartner Kohler, Maria Clara Ulber Feuzer e Isabelle Bonimini Bork.

Assim que a experiência terminar, estes jovens irão regressar ao Brasil com a missão de explicar o que é – e como é Macau – aos colegas e professores que permaneceram no Colégio. «Nesta missão a Macau, o nosso principal viés é cultural. É perceber de que forma a cultura portuguesa e a cultura chinesa se combinaram e se combinam», sublinhou o padre Silvano. E concluiu: «Quando voltarmos ao Brasil, queremos que estes jovens que agora estão em Macau funcionem como multiplicadores. No Colégio de São Luiz, vão visitar sala por sala e organizar um plenário com os alunos que lá ficaram. Vão explicar como foi esta visita, o que é que aprenderam e o que é que carregam na bagagem. Todos eles estão a fazer anotações para depois fazerem as devidas apresentações no Colégio e fortalecerem este vínculo. Macau é tão distante fisicamente, mas o objectivo é fazer com que se torne mais próxima. O que vivenciamos até agora é isso mesmo que demonstra, que é mais forte o que nos aproxima do que aquilo que nos separa».

Marco Carvalho