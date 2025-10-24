JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE TEM INÍCIO ESTE FIM-DE-SEMANA

Um mês para celebrar a fé e a esperança

Visitas a escolas e instituições de solidariedade social, caminhadas, encontros de oração e Adoração Eucarística. Estas são algumas das iniciativas com que a diocese de Macau assinala a Jornada Diocesana da Juventude. Tradicionalmente confinada a um único dia, este ano é celebrada ao longo de todo um mês.

A Comissão Diocesana da Juventude vai realizar visitas a cerca de uma dezena de instituições de ensino de matriz católica, com o intuito de dar a conhecer o carisma, as virtudes cristãs e o exemplo de santidade de dois jovens recentemente canonizados pelo Papa Leão XIV: São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis.

A iniciativa é uma das várias actividades que a organização se propõe dinamizar no âmbito da Jornada Diocesana da Juventude. «Vamos oferecer três tipos de acções distintas aos jovens de Macau. Ao longo das próximas semanas, vamos organizar visitas a diferentes escolas católicas de Macau. No próximo mês, a 15 de Novembro, vamos organizar uma caminhada em Coloane, em colaboração com outra organização, a Rede de Serviços Juvenis Bosco. Contactámos diferentes associações e organismos, como a Cáritas, para que autorizem pequenos grupos de jovens a visitarem as suas instalações, e assim fiquem a conhecer o tipo de trabalho que estas organizações desenvolvem», explicou Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM.

O programa de actividades da edição de 2025 da Jornada Diocesana da Juventude arranca já amanhã, sábado, na paróquia de São José Operário, às 15:00 horas, com a organização de um encontro de oração, destinado a jovens com idades compreendidas entre os treze e os 35 anos.

A 8 de Novembro, a Comissão Diocesana da Juventude vai assinalar o Mês das Almas do Purgatório, com uma visita ao Cemitério de São Miguel, onde os jovens serão convidados a rezar pelos fiéis defuntos.

As comemorações da Jornada Diocesana da Juventude encerram a 23 de Novembro, Domingo de Cristo-Rei, dia em que a Igreja universal celebra a 40.ª edição da Jornada Mundial da Juventude. «Este ano, as celebrações estão subordinadas ao tema “Sê uma testemunha”. Uma vez que também assinalamos este ano o Jubileu da Esperança, a nossa mensagem para os jovens é que devem procurar ser testemunhas da esperança», referiu a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude.

«Antes da Solenidade do Cristo-Rei queremos promover um encontro e convidar todos os que participaram nas diferentes iniciativas a partilharem aquilo que aprenderam nas diferentes actividades. O objectivo é que os jovens troquem impressões e partilhem as suas experiências. As comemorações da Jornada Diocesana da Juventude terminam no Domingo do Cristo-Rei, com a celebração de uma Eucaristia», concluiu Tammy Chio.

M.C.