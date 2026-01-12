Fundadas em Hong Kong para educar pelo mundo

Hoje vamos recordar a história das Irmãs do Precioso Sangue (Sisters of the Precious Blood – SPB), desde a sua fundação em Hong Kong até aos dias de hoje.

As Irmãs do Precioso Sangue têm origem e fundação na década de 1920, na Ásia, mais concretamente na China. Após a queda da Dinastia Qing (1911), num período de grande instabilidade política na China, a Igreja Católica sentiu a necessidade de reforçar a sua presença social e evangelizadora no Sul da China.

Num contexto atribulado, a Congregação foi fundada a 13 de Janeiro de 1922, em Hong Kong (então colónia britânica), pelo padre Edmund (Eduardo) L. G. Lecaro, M.E.P. (Missões Estrangeiras de Paris). O objectivo foi duplo: formar uma Congregação religiosa local (chinesa) e dedicá-la a obras de caridade, educação e assistência social, especialmente para raparigas e mulheres pobres.

O carisma reflecte-se no nome, “Precioso Sangue”, que evidencia uma espiritualidade centrada no sacrifício redentor de Cristo, traduzida num serviço abnegado e compassivo aos mais necessitados. O carisma fundacional assenta na educação, nos cuidados de saúde e no serviço caritativo, sempre com um espírito de humildade e sacrifício.

Depois, regista-se a expansão e a consolidação da Congregação em Hong Kong e Macau, nas décadas de 1930 a 1960. Com efeito, cresceu rapidamente, atraindo novas vocações. Em Hong Kong, as irmãs fundaram e administraram escolas primárias e secundárias (como as famosas Precious Blood Primary School e Precious Blood Secondary School), orfanatos, lares para idosos e centros de formação profissional para raparigas. Tornaram-se pilares do sistema educativo e social católico da colónia.

A presença em Macau foi um passo natural, dados os laços históricos e geográficos entre os dois territórios. As SPB estabeleceram-se oficialmente em Macau no ano de 1935. Focaram-se inicialmente no acolhimento de órfãs e no apoio a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Este momento marca o início da sua missão estruturada e permanente no território, onde passaram a gerir orfanatos, escolas e outras obras de caridade, tornando-se parte integrante do tecido social e educativo católico de Macau. A casa provincial na região (incluindo Macau) manteve-se em Hong Kong.

Entre as décadas de 1950 e 1990, foram vários os desafios no contexto da transformação que se viveu na China. Como todas as Congregações, as Irmãs do Precioso Sangue viram-se confinadas ao trabalho em Hong Kong, em Macau e na diáspora chinesa, o que reforçou a sua importância como centros de refúgio e de educação.

A partir dos anos 50 e 60, responderam ao chamamento do Concílio Vaticano II e começaram a enviar missionárias para outras partes do mundo, nomeadamente para o Canadá (1964) e Estados Unidos (1971), a fim de servirem as comunidades de emigrantes chineses e, posteriormente, a população em geral.

Em Macau, durante as décadas finais da Administração Portuguesa, as irmãs continuaram a adaptar o trabalho às necessidades de uma sociedade em rápida mudança, mantendo as instituições de educação e caridade. Desde 2000, mantêm o seu carisma primacial, mas em renovação e adaptação diante dos desafios do presente. Em 1997, a soberania de Hong Kong transferiu-se para a China, sob o princípio “Um País, Dois Sistemas”. As SPB, como Congregação “local” de Hong Kong, puderam continuar a obra sem interrupções. O trabalho educativo e social permanece vital na metrópole. Em Macau, após a transferência de soberania para a China, em 1999, as irmãs continuaram a Missão. Também aqui as suas escolas e obras sociais mantêm-se activas. A ligação canónica e de formação com a província de Hong Kong permanece forte.

Actualmente, as Irmãs do Precioso Sangue são uma Congregação internacional com comunidades na Região da China e na diáspora, nomeadamente no Canadá (Toronto, Vancouver) e nos Estados Unidos (Califórnia, Nova Iorque).

A Missão evoluiu, mas mantém a matriz fundacional: educação de qualidade (do Pré-escolar ao Secundário), serviços sociais (aconselhamento, apoio a imigrantes, centros para idosos), ministério paroquial e promoção da justiça social. Continuam a ser conhecidas pelo seu espírito de serviço silencioso, perseverante e prático.

Como muitas ordens religiosas, enfrentam o desafio do envelhecimento das irmãs e da diminuição de vocações nas sociedades mais desenvolvidas (Hong Kong, Macau, América do Norte). Contudo, mantêm um papel essencial na manutenção do legado educativo católico e no serviço directo aos mais frágeis.

Nas margens do Delta do Rio das Pérolas, a história das Irmãs do Precioso Sangue é um capítulo significativo na história do Catolicismo no Sul da China e no mundo da diáspora chinesa. De uma fundação humilde em Hong Kong, cresceram para se tornar uma força educativa e social preponderante, primeiro nas duas cidades portuárias sob administração europeia (Hong Kong britânica e Macau portuguesa), e depois no mundo global. Em Macau, especificamente, as suas escolas (como o Colégio do Precioso Sangue) são parte integrante do tecido social e do sistema educativo do território, tendo educado gerações de macaenses, chineses e portugueses. O trabalho discreto com mulheres e crianças deixou uma marca profunda na comunidade.

A história das SPB reflecte a capacidade da Igreja Católica de se inculturar (ao formar uma Congregação chinesa) e de servir a sociedade através de instituições perenes e activas, que sobreviveram a mudanças políticas profundas e continuam a ser relevantes no Século XXI, tanto em Macau como em Hong Kong.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa