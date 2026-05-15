“INTERCÂMBIO INTERESCOLAR DE FÉ E AMIZADE” JUNTOU ALUNOS DE TRÊS ESCOLAS CATÓLICAS

A brincar também se encontra Deus

O Instituto Salesiano, a Escola de Santa Teresa do Menino Jesus e o Colégio Diocesano de São José n.º 2 organizaram um “Intercâmbio Interescolar de Fé e Amizade”, na manhã do passado sábado, 9 de Maio, tendo reunido dezenas de alunos em torno do mesmo objectivo: viver a fé de forma partilhada.

As actividades, destinadas a alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade, dividiram-se entre a igreja de São Lourenço e o Instituto Salesiano. Juntamente com os professores e os padres-capelães dos estabelecimentos de Ensino, os estudantes “partilharam a sua fé através da oração, da reflexão e de uma interacção animada. Brincaram e riram juntos, e descobriram a alegria de pertencer a uma única família em Cristo. Os professores e os padres orientaram-os, garantindo que o espírito de fraternidade e comunhão estivesse no centro do encontro”, explicou a organização do evento.

O momento com maior significado espiritual foi a reza conjunta de uma oração, em que “as vozes das crianças crentes se uniram em acção de graças e esperança”.

A iniciativa permitiu aos alunos “desfrutaram da companhia uns dos outros, como também reforçaram os seus laços de fé e a amizade entre as escolas”.

A aproximação cada vez maior entre as diferentes escolas de matriz católica “é um testemunho vivo da vitalidade da educação católica em Macau”, para além de “promover o crescimento espiritual [dos alunos] e uma vida comunitária alegre”. O convívio do último sábado é disso exemplo.

A Redacção