INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DOMINOU O “DIA DO DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR 2025”

Escolas Católicas homenagearam 32 professores

A Associação de Escolas Católicas de Macau assinalou, na quarta-feira, o início do novo ano lectivo com uma cerimónia em que foram homenageados mais de trinta professores. O Auditório da Universidade de Macau acolheu a edição de 2025 do “Dia do Desenvolvimento do Professor”, evento com que os estabelecimentos de ensino de matriz católica abrem oficialmente o novo ano escolar e comemoram o Dia do Professor (10 de Setembro).

A iniciativa reuniu professores, alunos e funcionários de 26 escolas e contou com a presença do bispo D. Stephen Lee, da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, e do director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kong Chi Meng. Durante a cerimónia, a Associação de Escolas Católicas de Macau (AECM) distinguiu 32 professores que leccionam há pelo menos 25 anos nos estabelecimentos de ensino que integram a organização. Entre os docentes homenageados estiverem dois professores do Colégio Diocesano de São José – Chao Ka Ian e Lei Sio Ian –, com mais de quatro décadas de dedicação e serviço à causa do ensino e à formação dos jovens através de valores como a fé, a esperança e o amor.

A edição de 2025 do “Dia do Desenvolvimento do Professor”, que teve como tema “A Imagem do Senhor, a Beleza da Dignidade”, ficou pautada pelos desafios e oportunidades que a Inteligência Artificial coloca às escolas e aos agentes de ensino. No discurso que proferiu na ocasião, D. Stephen Lee abordou a relação entre a inteligência humana e os caminhos que se abrem com a popularização de ferramentas e sistemas de Inteligência Artificial. O prelado pediu aos alunos e professores para encararem a realidade numa perspectiva espiritual, bem como a redescobrirem a sabedoria que brota do coração humano. D. Stephen Lee concluiu a intervenção com uma questão: «– Poderá a Inteligência Artificial ajudar o Homem a compreender, finalmente, que é feito à imagem de Deus e que, como tal, possui uma dignidade inquestionável?».

O tema da Inteligência Artificial dominou também a intervenção de Kong Chi Meng. O responsável lembrou que o Governo da RAEM promulgou recentemente legislação que irá favorecer a criação do novo “Sistema de Desenvolvimento Profissional para Docentes do Ensino Não Superior”. O enquadramento legal prevê o reforço dos pressupostos da formação contínua em domínios tidos como nucleares, como é o caso da Inteligência Artificial. A DSEDJ incumbiu as escolas a introduzirem já este ano lectivo disciplinas de Inteligência Artificial em todos os níveis de ensino.

Kong Chi Meng garantiu que o Governo vai oferecer todos os anos aos professores a oportunidade de reforçarem o seu conhecimento sob a Inteligência Artificial, com o lançamento frequente de acções de formação sobre a matéria.

M.C.