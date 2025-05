INSTITUTO SALESIANO INAUGUROU NOVO CAMPUS ESCOLAR

Mais espaço para o Conhecimento

O Instituto Salesiano procedeu à “Cerimónia de Inauguração do Novo Campus”, no passado dia 23 de Maio. O evento foi presidido pelo bispo D. Stephen Lee.

O director da instituição de Ensino, padre Joseph Chow, SDB, juntamente com outros sacerdotes e alguns leigos, rezaram e proferiram discursos, tendo lembrado o passado, falado sobre o presente e projectado o futuro da escola. Foram partilhados alguns pontos de vista em relação à filosofia pedagógica e à visão educativa em prol do desenvolvimento e formação dos alunos. Todos os dirigentes escolares congratularam-se pela abertura oficial do novo campus.

O padre Martin Ho, SDB, expressou a sua profunda gratidão à diocese de Macau pelo apoio dado aos salesianos desde a sua chegada ao território em 1906, e observou que a jornada que vem sendo trilhada há quase 120 anos forneceu uma base sólida para o desenvolvimento da Ordem religiosa.

Durante a consagração do novo campus, D. Stephen Lee exortou os estudantes a confiarem no poder da água e do Espírito Santo, de modo a se tornarem crentes fervorosos e cidadãos responsáveis.

O espaço, localizado no Bairro de São Lourenço, inclui vários edifícios novos, sendo que após as obras de expansão a área útil da escola aumentou cerca de setenta por cento (de mais de dezoito mil metros quadrados para quase trinta mil metros quadrados).

Em 2026, o Instituto Salesiano irá celebrar o seu 120.º aniversário. Segundo apurou O CLARIM, a escola continuará comprometida com a filosofia educacional de São João Bosco, dando enfâse ao princípio de “educação com amor”. O principal objectivo é integrar os planos de desenvolvimento nacionais e da Grande Baía, cultivando assim uma nova geração de jovens talentosos com virtudes e capacidades práticas, e dotados de uma visão internacional.

A “Cerimónia de Inauguração do Novo Campus” contou também com a presença de vários convidados ilustres, incluindo funcionários governamentais, outros directores de escolas católicas e antigos alunos e pais.

Para além do bispo D. Stephen Lee, estiveram igualmente presentes – em representação da diocese de Macau – os padres Pedro Chong, vigário geral; João Lau, procurador; e Cyril Law, chanceler.

Jasmin Yiu