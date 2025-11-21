INSTITUTO INTERNACIONAL VAI LANÇAR BANDA DESENHADA SOBRE A BATALHA DE MACAU

Biografia de Oseo Acconci apresentada em Ká-Hó

A primeira biografia, em Chinês, sobre Oseo Acconci, o escultor, artista e construtor civil que ergueu a igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, foi lançada no passado sábado, 15 de Novembro. A obra, da autoria de Jane Lei, foi publicada pelo Instituto Internacional de Macau. O organismo pretende lançar a versão inglesa no próximo ano. Prestes a ser apresentado está um livro de banda desenhada sobre a Batalha de Macau.

“Endless Summer – A Forgotten History of Macau Modern Art: Oseo Acconci and his works” retrata a vida e obra de Oseo Leopoldo Goffredo Acconci, italiano que entre as décadas de 1940 e de 1980 teve um papel fundamental na modernização do perfil urbano de Macau. Entre os projectos mais notáveis que Acconci legou ao território, muitos deles já desaparecidos, estão edifícios de carácter religioso, esculturas e trabalhos de ornamentação.

O livro agora publicado, cuja versão em língua inglesa deverá ser lançada em 2026, é o resultado do projecto de investigação que a autora – doutorada em Belas Artes pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau – conduziu sobre a pouco conhecida história da arte moderna no território, na segunda metade do Século XX. A tese, centrada em Oseo Acconci, analisa em detalhe a marca que deixou na paisagem artística e arquitectónica da cidade. «A ideia do projecto foi apresentada há um ano pela autora. A Jane Lei é académica e fez uma tese sobre a obra e o legado de Oseo Acconci. A tese foi redigida em Chinês e a autora desde sempre mostrou o desejo de a publicar», explicou António Monteiro, em declarações a’O CLARIM. «Durante a sessão de apresentação foi manifestado o interesse de avançar para a tradução da obra em Inglês. Esperamos que no próximo ano possamos obter algum apoio do Governo, tendo em vista a publicação do livro em língua inglesa», acrescentou o secretário-geral do Instituto Internacional de Macau (IIM).

Depois da apresentação, que decorreu no espaço H2H Live Library, o grupo que se associou ao certame – estiveram presentes os arquitectos Rui Leão, João Palla Martins e Nuno Jorge – visitou a igreja de Nossa Senhora das Dores, da autoria de Oseo Acconci. «A igreja de Nossa Senhora das Dores é um bom exemplo da linha simplista de Oseo Acconci. As suas obras são bastante marcantes porque ele fazia uma leitura muito própria da arquitectura moderna», disse António Monteiro, considerando que «Acconci deixou muita obra feita». «Algumas foram demolidas por diferentes razões ao longo dos anos. É o caso do antigo Centro Católico e da Fonte Ornamental do Largo do Senado. Mas há ainda muita coisa que ficou, como o Lar de São Francisco Xavier, em Mong-Há, que ele ampliou no início da década de 1950», sublinhou.

BATALHA DE MACAU EM BANDA DESENHADA – No início do próximo mês, a 4 de Dezembro, será lançado um novo projecto editorial, desta feita sobre a Batalha de Macau e a importância do dia 24 de Junho. O livro, com a chancela da Mandarina Books e do cartoonista Rodrigo de Matos, é uma incursão descontraída por um dos momentos mais relevantes da História de Macau. «Sempre quisemos contar o episódio do 24 de Junho em banda desenhada, não apenas por ser o dia do Padroeiro de Macau, São João Baptista, mas também por ter sido, até 1999, o Dia da Cidade», referiu António Monteiro. «O livro não conta propriamente a estória do acontecimento na íntegra, mas ajuda a situar as pessoas que desconhecem a História. Pela mão de dois personagens, um macaense e um turista, os leitores vão ficar a saber bem melhor o que é o 24 de Junho e o que aconteceu nesse dia», concluiu.

M.C.