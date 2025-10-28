Através de Maria, com Maria, em Maria e para Maria

O Instituto do Verbo Encarnado (IVE) é um Instituto Clerical Secular de Vida Consagrada de Direito Diocesano, criado em 25 de Março de 1984 pelo sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, IVE (1941-2023; ordenado sacerdote em 1971), que foi o primeiro Superior Geral da instituição (de 1984 a 1994), cargo que desempenhou de novo mais tarde, entre 2001 e 2010. Foi fundado em San Rafael, cidade e diocese no oeste argentino, perto da fronteira com o Chile. Fica na província de Mendoza, na província eclesiástica homónima, no sopé dos Andes.

O Instituto possui um ramo masculino, outro feminino e uma Ordem Terceira. No seu todo, são a Família Religiosa do Verbo Encarnado, estabelecida pelo padre Buela. O Instituto do Verbo Encarnado é o ramo clerical, composto maioritariamente por sacerdotes. Além destes, há religiosos não clérigos, chamados de Irmãos Coadjutores. O Instituto é composto por dois ramos: um ramo apostólico e um ramo monástico contemplativo. Depois, há o ramo feminino, denominado Instituto das Servas do Senhor e da Virgem de Matará (SSVM). Dele fazem parte religiosas que observam uma vida consagrada. A Ordem Terceira Secular do Verbo Encarnado, uma associação de fiéis leigos, possui vários níveis de filiação, incluindo, no mais elevado, a consagração laical sob votos.

O Instituto dispõe de casas de formação em sete países: Argentina, Estados Unidos, Peru, Brasil, Filipinas, Itália e Espanha (Formação Monástica). Além de professarem os tradicionais conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, os membros do IVE fazem um quarto voto de “escravatura mariana”. Este quarto voto está de acordo com os ensinamentos de São Luís Maria Grignion de Montfort, inspirador da devoção mariana do IVE: tudo “através de Maria, com Maria, em Maria e para Maria”.

Com efeito, a patrona do Instituto é Nossa Senhora de Luján, também padroeira da Argentina e uma importante invocação mariana. A devoção é de origem argentina, mas a famosa escultura não, pois foi criada no Brasil e enviada para a Argentina. Segundo a tradição católica, na primeira metade do Século XVII vivia em Sumampa, na região de Córdoba, actual Argentina, um português chamado António Farias de Sá, que possuía uma fazenda naquela região. Tinha o desejo de aí construir uma capela, pelo que encomendou duas imagens: uma de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e outra do Menino nos braços, em Pernambuco, no Brasil. As imagens chegaram mais tarde a Buenos Aires e foram levadas numa caravana até ao destino. A caravana fez uma pausa numa casa de Dom Rosendo Oramas, situada onde hoje se encontra a localidade de Zelaya, junto ao rio Luján. No recomeço do trajecto, porém, os bois recusaram-se a mexer. Só quando retiraram os caixotes com as duas imagens, os bois voltaram a mover-se. O milagre foi interpretado como um sinal – a imagem da Imaculada deveria permanecer naquele local e não ser levada para Santiago del Estero, para a propriedade de Farias de Sá. Durante quarenta anos, a estátua permaneceu no local e foi venerada numa capela simples. Depois, foi adquirida por Ana de Matos e transferida para a cidade de Luján, a cerca de sessenta quilómetros a oeste de Buenos Aires, junto ao rio Luján. A imagem ainda se mantém ali até hoje, numa basílica consagrada à invocação da Virgem de Luján, destino de inúmeras peregrinações e motivo de fé e devoção de milhões de fiéis.

Sob o seu manto protector fundou-se, pois, o Instituto do Verbo Encarnado, que tem, além da vocação contemplativa, o escopo do Apostolado, das Missões Populares, das Obras de Caridade e orientação de Exercícios Espirituais. Trata-se, no entanto, acima de tudo, de um Instituto missionário e, segundo o desejo do fundador, dá-se prioridade na missão aos lugares para onde ninguém quer ir, onde mais se necessite da Igreja.

Tendo sido erigido canonicamente como Instituto religioso de direito diocesano a 8 de Maio de 2004, está espalhado nos cinco continentes, trabalhando pastoralmente em 93 jurisdições eclesiásticas de 44 países diferentes. Uma das suas missões acha-se, desde 2021, em Macau, onde desempenha trabalho apostólico, particularmente na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada na Zona Norte da cidade.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa